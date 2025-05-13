Японская принцесса Айко 18 мая посетит пострадавшие от землетрясения регионы Ното

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Токио, 12 мая (Jiji Press). Японская принцесса Айко посетит префектуру Исикава в центральной Японии в течение двух дней начиная с 18 мая, чтобы ознакомиться с ходом восстановления районов, пострадавших от землетрясения на полуострове Ното в январе 2024 года, сообщило Управление императорского двора.

Это будет первый визит единственного ребёнка императора Нарухито и императрицы Масако в районы, пострадавшие от стихийного бедствия.

18 мая принцесса прибудет в Канадзаву, столицу префектуры, на скоростном поезде синкансэн. Затем она отправится в город Нанао, чтобы осмотреть местный праздничный выставочный комплекс и место встречи для людей, живущих во временном жилье.

На следующий день она отправится в город Сика и посетит импровизированные магазины, включая супермаркет. Она также планирует осмотреть работу волонтёров по восстановлению, прежде чем вернуться в Токио позже в тот же день, сообщает управление.

Первоначально она планировала посетить пострадавшие от землетрясения районы в сентябре прошлого года. Однако поездка была отменена из-за сильного дождя, который усугубил ущерб. С тех пор управление и правительство префектуры Исикава переносили её визит.

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