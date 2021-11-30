Наследный принц Акисино: брак принцессы Мако затронул весь императорский дом

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Брак бывшей японской принцессы Мако с простолюдином Комуро Кэем повлиял не только на её ближайших родственников, но и на других членов императорского дома, сказал её отец, наследный принц Акисино.

Отсутствие церемоний, связанных с бракосочетанием первой дочери наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, с Комуро Кэем, «создало впечатление, что (императорские мероприятия и церемонии) малозначительны», – сказал наследный принц на пресс-конференции в Токио в преддверии своего 56-летия, которое он отмечает 30 ноября.

Наследный принц, младший брат императора Нарухито и первый в линии наследования императорского титула, сказал, что церемония помолвки Носай-но ги и две другие связанные с браком церемонии императорского дома, не проводились по его решению, потому что он считал, что документ Комуро о денежном споре его матери с её бывшим женихом, опубликованный в апреле, «не даст людям быстро разобраться в ситуации и удовлетворит их».

«(Для Комуро) было бы лучше создать возможность объяснить (скандал) устно и ответить на вопросы», – также отметил наследный принц.

Три года назад он говорил, что Носай-но ги провести будет невозможно, если многие люди не будут удовлетворены решением ситуации с его дочерью и Комуро, которым сейчас 30 лет.

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