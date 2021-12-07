Японская правительственная группа представила два варианта поддержания количества членов императорского рода
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Японская правительственная группа, обсуждающая способы обеспечения стабильной передачи императорского титула, обнародовала план заключительного отчёта, в котором основное внимание уделяется двум планам по сохранению количества членов императорского дома.
Один из двух планов позволяет женщинам сохранить статус члена императорского дома после замужества. При другом используется усыновление для восстановления статуса членов императорского дома потомков императоров мужского пола по отцовской линии, которые в своё время были исключены из его состава.
Члены группы во главе с Сэйкэ Ацуси, бывшим президентом Университета Кэйо, договорились подготовить окончательный отчет к концу этого года.
Группа приступила к обсуждениям в марте. В отчёте, опубликованном в июле, она выбрала два приоритетных плана решения проблемы сокращения числа членов императорского дома.
В июльском отчёте также представлен резервный вариант – внесение изменений в закон для восстановления статуса членов императорского дома потомков императоров мужского пола по отцовской линии, которые в своё время были исключены из его состава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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