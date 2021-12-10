Россия приглашает Южную Корею присоединиться к освоению Северных территорий

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Москва, 9 декабря. (Jiji Press). Россия пригласила Южную Корею участвовать в освоении Курильских островов, которые включают четыре острова, являющихся предметом территориального спора между Россией и Японией.

«Для Курильских островов будет создан новый тип льготных соглашений с особым налоговым режимом», – заявил 7 декабря вице-премьер России Юрий Трутнев на виртуальной встрече со своим южнокорейским коллегой Хонг Намки.

«У инвесторов будет больше возможностей для ведения бизнеса и запуска новых проектов. Мы приглашаем (Южную) Корею участвовать в освоении Курильских островов», – сказал Трутнев Хонгу, который также является министром экономики и финансов.

Трутнев отвечает за развитие Дальнего Востока России.

Этими замечаниями, опубликованными российским правительством, Трутнев, по всей видимости, попытался бросить вызов японскому правительству, которое не одобрило план Москвы по созданию безналоговой зоны на островах.

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