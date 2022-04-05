В Японии рассматривают новые санкции в отношении России в связи с убийствами гражданского населения под Киевом
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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Правительство Японии рассмотрит вопрос о дополнительных санкциях против России в связи с тем, что её войска подозреваются в убийстве многих мирных жителей под Киевом, заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио.
Он сказал журналистам, что страна будет делать всё необходимое. Токио усиливает свою критику Москвы и ускоряет подготовку к действиям совместно с коллегами по Большой семёрке и другими странами.
«Выяснилось, что многократно совершались крайне жестокие действия. Это потрясло мир», – заявил Кисида на заседании руководства правящей Либерально-демократической партии.
«Убийство невинных гражданских лиц является нарушением международного гуманитарного права», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
В заявлении, опубликованном 4 апреля, министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса выразил надежду на расследование военных преступлений Международным уголовным судом, заявив, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия по всей строгости закона.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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