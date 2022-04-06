Правительство Японии представило законопроект о новых санкциях против России

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Токио, 5 апреля (Jiji Press). Правительство Японии представило законопроект об отмене преференциальных тарифных ставок на импорт морепродуктов и древесины из России в рамках дополнительных санкций за российское вторжение в Украину.

Правительство приняло законопроект о пересмотре закона о временных мерах, касающихся таможни, и представило его в парламент Японии.

Если пересмотренный закон будет принят, тарифная ставка вырастет до 6 процентов с 4 процентов для крабов, до 5 процентов с 3,5 процента для лосося и лососевой икры и до 8 процентов с 4,8 процента для сосны.

Принятие закона повысит ежегодные тарифные расходы России в общей сложности на 3,9 миллиарда йен.

При этом беспошлинный статус ввоза сжиженного природного газа и палладия из России не изменится.

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