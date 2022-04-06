Правительство Японии представило законопроект о новых санкциях против России
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 5 апреля (Jiji Press). Правительство Японии представило законопроект об отмене преференциальных тарифных ставок на импорт морепродуктов и древесины из России в рамках дополнительных санкций за российское вторжение в Украину.
Правительство приняло законопроект о пересмотре закона о временных мерах, касающихся таможни, и представило его в парламент Японии.
Если пересмотренный закон будет принят, тарифная ставка вырастет до 6 процентов с 4 процентов для крабов, до 5 процентов с 3,5 процента для лосося и лососевой икры и до 8 процентов с 4,8 процента для сосны.
Принятие закона повысит ежегодные тарифные расходы России в общей сложности на 3,9 миллиарда йен.
При этом беспошлинный статус ввоза сжиженного природного газа и палладия из России не изменится.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине
- Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта
- Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
- Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной
- Иена растет, евро падает на фоне тревог вокруг Украины, нервозности из-за ФРС
- G-7 предупреждает о «высокой цене», которую придётся заплатить, если Россия вторгнется в Украину