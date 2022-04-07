В Японии всё больше кинотеатров хотят показывать фильм «Подсолнухи» со сценами, снятыми в Украине
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Всё больше кинотеатров в Японии показывают фильм 1970 года «Подсолнухи», заглавная сцена которого была снята на территории нынешней Украины, подвергшейся вторжению России.
Кинотеатры пускают в прокат фильм, в котором изображена итальянская пара, разлучённая из-за Второй мировой войны, в ответ на нынешнюю украинскую ситуацию. Часть кассовых сборов будет использована для гуманитарной помощи, связанной с украинским кризисом.
В знаменитой сцене, снятой в нынешней Херсонской области Украины, примерно в 500 километрах к югу от столицы страны Киева, местная жительница говорит на поле подсолнухов, что тела итальянских и русских военнопленных похоронены под подсолнухами.
Икэда Юриэ, 34-летняя менеджер токийского кинопроката Unplugged Inc., сказала, что телевизионные кадры российского вторжения в Украину напомнили ей эту сцену. «Я думаю, что у фильма и того, что сейчас происходит, очень много общего – например, то, что конфликты разлучают людей», – сказала она.
Три кинотеатра решили запустить фильм вскоре после того, как с ними связалась Икэда. Компанию Unplugged засыпали запросами из других кинотеатров Японии после того, как в Твиттере было размещено уведомление о показе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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