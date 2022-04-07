Мэр Киева в переговорах с мэром Киото обвинил Россию в массовых убийствах мирных жителей

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Киото, 6 апреля (Jiji Press). Мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-переговоров с мэром Киото Кадокавой Дайсаку обвинил Россию в массовых убийствах мирных жителей.

Кличко рассказал о женщинах и детях, найденных мёртвыми в тех районах под Киевом, из которых были выведены российские войска, назвав эти смерти массовыми убийствами. Киев и Киото являются городами-побратимами.

Кличко попросил товары первой необходимости, такие как продукты питания долгого хранения и медикаменты, сказав, что неизвестно, как долго будет продолжаться война.

Он попросил Кадокаву действовать на опережение для Украины и не думать, что война идет где-то далеко.

Кадокава ответил: «Хотя наши города находятся на расстоянии 8000 километров друг от друга, наши сердца близки друг другу».

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