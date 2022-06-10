Корабль ВМФ России прошёл через пролив Цугару

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Объединённый штаб министерства обороны Японии сообщил, что разведывательный корабль ВМФ России проплыл через пролив Цугару между главным японским островом Хонсю и самой северной префектурой Хоккайдо. Это был четвёртый такой проход в этом году.

Хотя юридических проблем с иностранными кораблями, проходящими через пролив Цугару, который является международным проливом, нет, японское министерство в настоящее время анализирует последнее событие, поскольку в последнее время в этом районе часто видели российские военно-морские силы.

По данным министерства, Морские силы самообороны Японии заметили один разведывательный корабль класса «Бальзам», плывший на юго-восток примерно в 90 км к юго-юго-западу от мыса Окусири на острове Хоккайдо около 5:00 9 июня.

Затем корабль прошёл через пролив Цугару и направился на восток.

7 июня разведывательный корабль был замечен направляющимся на запад через пролив Соя между мысом Соя на Хоккайдо и российским островом Сахалин.

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