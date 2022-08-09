Япония и ООН призывают к ослаблению напряжённости вокруг Украины и Тайваня
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Токио, 8 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и прибывший в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласились с важностью ослабления напряженности вокруг Тайваня и Украины.
Поддержание международного порядка, основанного на верховенстве закона, оказалось под угрозой из-за военной агрессии России против Украины и военной активности Китая возле Тайваня, включая масштабные учения, заявил Хаяси Гутерришу на встрече в Токио.
Оба чиновника выразили серьезную обеспокоенность ситуацией и подтвердили важность снижения напряженности.
Хаяси снова раскритиковал Китай за запуск нескольких баллистических ракет в ходе учений в исключительную экономическую зону Японии.
Официальные лица согласились, что обе стороны будут тесно сотрудничать для решения вопросов, стоящих перед международным сообществом, включая укрепление функций ООН.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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