Япония и ООН призывают к ослаблению напряжённости вокруг Украины и Тайваня

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и прибывший в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласились с важностью ослабления напряженности вокруг Тайваня и Украины.

Поддержание международного порядка, основанного на верховенстве закона, оказалось под угрозой из-за военной агрессии России против Украины и военной активности Китая возле Тайваня, включая масштабные учения, заявил Хаяси Гутерришу на встрече в Токио.

Оба чиновника выразили серьезную обеспокоенность ситуацией и подтвердили важность снижения напряженности.

Хаяси снова раскритиковал Китай за запуск нескольких баллистических ракет в ходе учений в исключительную экономическую зону Японии.

Официальные лица согласились, что обе стороны будут тесно сотрудничать для решения вопросов, стоящих перед международным сообществом, включая укрепление функций ООН.

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