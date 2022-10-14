Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Новости

Сеул, 14 октября (Jiji Press). Рано утром Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Это восьмой запуск баллистической ракеты с конца сентября, заявили южнокорейские военные.

По данным Министерства обороны Японии, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По словам южнокорейских военных, он был выпущен около 1:49 из района Сунан в Пхеньяне. О повреждениях самолетов и кораблей не сообщается.

Это был 27-й запуск ракет Пхеньяном в этом году. 12 октября Северная Корея запустила стратегические крылатые ракеты большой дальности, которые, по её словам, были развёрнуты для операций с тактическим ядерным оружием.

По данным японского министерства, ракета, выпущенная 14 октября, преодолела около 650 километров на максимальной высоте около 50 километров и, возможно, летела по неправильной траектории, что затрудняет её перехват.

Министерство заявило, что Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету, изучая возможность запуска нескольких ракет.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме