Япония и Австралия выпустят новую декларацию о сотрудничестве в области безопасности
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Токио, 17 октября (Jiji Press). Япония и Австралия готовятся выпустить новую декларацию о двустороннем сотрудничестве в области безопасности, когда лидеры двух стран встретятся в конце этого месяца, сообщили источники в правительстве Японии.
Токио стремится к дальнейшему укреплению своего оборонного сотрудничества с Канберрой, чтобы противостоять растущему влиянию Китая в южной части Тихого океана, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил на собрании своей правящей Либерально-демократической партии, что он встретится со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе в Перте, Западная Австралия, 22 октября.
«Встреча даст мне возможность обсудить пути оказания помощи ключевым игрокам в свободной и открытой совместной работе Индо-Тихоокеанского региона над региональной безопасностью и экономическим сотрудничеством», – сказал Кисида.
Ожидается, что в новой декларации будет отражено углубление особого стратегического партнёрства между Японией и Австралией и расширение сотрудничества двух стран в области безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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