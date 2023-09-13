Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Сеул/Токио, 13 сентября (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщили военные Южной Кореи.

Министерство обороны Японии также сообщило, что в этот же день из Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.

Предполагается, что ракета уже упала.

Береговая охрана Японии позже заявила, что из Северной Кореи предположительно была запущена ещё одна баллистическая ракета.

В последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 30 августа, она выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

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