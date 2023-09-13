Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул/Токио, 13 сентября (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщили военные Южной Кореи.
Министерство обороны Японии также сообщило, что в этот же день из Северной Кореи была запущена баллистическая ракета.
Предполагается, что ракета уже упала.
Береговая охрана Японии позже заявила, что из Северной Кореи предположительно была запущена ещё одна баллистическая ракета.
В последний раз Северная Корея запускала баллистические ракеты 30 августа, она выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония расширяет санкции против Северной Кореи после ракетных испытаний: в список замораживания активов включены три организации и четыре лица
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
- Северная Корея запустила ракету в Японское море
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее
- КНДР выпустила снаряд в Японское море
- 28 сентября Северная Корея запустила очередную ракету
- Совет безопасности ООН не смог объединиться по вопросу о запусках ракет Северной Кореей
- Япония выразила протест в связи с запуском баллистических ракет Северной Кореей
- Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты большой дальности
- Северная Корея выпустила две баллистические ракеты
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Япония до конца года разработает новые меры противоракетной обороны
- Тщательно пересмотреть массовую скупку американского оружия: истребители F-35, беспилотники Global Hawk и противоракетные системы Aegis Ashore как диссонанс в работе по обеспечению обороноспособности
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии