Япония, Китай и Южная Корея в этом месяце проведут переговоры на высоком уровне

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Япония, Китай и Южная Корея планируют провести переговоры на высоком уровне в Сеуле в конце сентября в преддверии возможного трёхстороннего саммита в этом году, сообщили источники в японском правительстве.

Считается, что Пекин демонстрирует понимание при проведении трёхсторонних переговоров, несмотря на своё несогласие со сбросом Японией очищенной воды с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

По данным источников, на этой встрече от Японии планирует присутствовать старший заместитель министра иностранных дел Фунакоси Такэхиро.

Правительство Южной Кореи, которое в этом году возглавляет трёхстороннюю структуру, возглавит усилия по проведению встречи министров иностранных дел трёх стран, а также их лидеров.

Ранее эти страны проводили ежегодные переговоры на высшем уровне на ротационной основе, но встречи не проводились с 2019 года из-за ухудшения отношений между Японией и Южной Кореей.

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