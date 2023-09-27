Саммит с участием Японии, Китая и Южной Кореи намечен на декабрь

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Сеул, 26 сентября (Jiji Press). Южная Корея намерена провести трёхсторонний саммит с Японией и Китаем в декабре, заявила она во время первой дипломатической встречи на высоком уровне между тремя странами примерно за четыре года.

На встрече в Сеуле старший заместитель министра иностранных дел Японии Фунакоси Такэхиро, помощник министра иностранных дел Китая Нонг Ронг и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон договорились провести трёхсторонний саммит как можно скорее.

Министры также подтвердили, что министры иностранных дел их стран встретятся уже в ноябре для подготовки к намеченному саммиту, сообщает министерство иностранных дел Южной Кореи.

Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи в принципе должны проводить трёхсторонний саммит раз в год. Однако с декабря 2019 года такие встречи не проводились из-за ухудшения отношений.

Ожидается, что на возможном декабрьском саммите соберутся премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Китая Ли Цян и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль.

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