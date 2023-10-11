Япония, США и Южная Корея провели совместные военно-морские учения

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Сеул, 10 октября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея до 10 октября проводили двухдневные совместные военные учения в водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджу, сообщили ВМС Южной Кореи.

Учения продемонстрировали возможности трёх стран в борьбе с Северной Кореей в рамках усилий по укреплению сотрудничества в области безопасности – цель, которую лидеры этих стран совместно провозгласили в августе.

В учениях приняли участие южнокорейский эсминец «Иджис» «Юлгок Йи I», атомный авианосец ВМС США «Рональд Рейган» и большой эсминец «Хюга» ВМС Японии.

Учения были сосредоточены на усилении морских оперативных возможностей трёх стран для реагирования на угрозу, исходящую от всё более современного ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи.

Страны также провели первые с 2016 года трёхсторонние учения, имитирующие досмотр корабля, перевозящего оружие массового поражения.

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