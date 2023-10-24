ИНТЕРВЬЮ: Обладание возможностями контрудара может быть эффективным для сдерживания

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Токио, 23 октября (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору считает эффективным для Японии обладать возможностями контратаки для сдерживания ракетной атаки других стран в Восточной Азии.

«Нашей существующей системе противоракетной обороны в одиночку становится все труднее справляться со значительным ростом ракетных сил в близлежащих районах в последние годы как в качественном, так и в количественном отношении», – сказал Кихара в интервью на прошлой неделе.

«Вероятность нападения на нашу страну может быть уменьшена за счет резкого усиления её оборонной мощи, в том числе обладания возможностями контратаки», – подчеркнул министр.

Кихара неоднократно выражал намерение разъяснять общественности важность наличия у Японии возможности наносить удары по базам противника.

Он также подчеркнул необходимость укрепления системы обороны островов Нансэй, которые простираются от префектуры Кагосима до Тайваня, чтобы ясно показать решимость страны не допускать каких-либо попыток изменить статус-кво в одностороннем порядке силой.

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