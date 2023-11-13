Япония, США и Южная Корея начнут обмен информацией о ракетах в режиме реального времени
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Сеул, 12 ноября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея договорились запустить в декабре механизм обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени.
Министр обороны Японии Кихара Минору, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Южной Кореи Шин Вон Сик достигли соглашения в ходе трёхсторонних переговоров, согласно заявлениям их правительств. Остин и Шин встретились лично в Южной Корее, а Кихара присутствовал онлайн из Японии.
Три чиновника также подтвердили важность полного уважения международного права, включая свободу судоходства, а также поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, очевидно, имея в виду морскую экспансию Китая.
Они разделили мнение, что координация обмена информацией о ракетах в режиме реального времени находится на заключительной стадии, и договорились ускорить соответствующую работу.
Япония, США и Южная Корея к концу года также разработают многолетний план тренировок, чтобы сделать их совместные учения регулярными.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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