Япония, США и Южная Корея начнут обмен информацией о ракетах в режиме реального времени

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Сеул, 12 ноября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея договорились запустить в декабре механизм обмена информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени.

Министр обороны Японии Кихара Минору, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Южной Кореи Шин Вон Сик достигли соглашения в ходе трёхсторонних переговоров, согласно заявлениям их правительств. Остин и Шин встретились лично в Южной Корее, а Кихара присутствовал онлайн из Японии.

Три чиновника также подтвердили важность полного уважения международного права, включая свободу судоходства, а также поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, очевидно, имея в виду морскую экспансию Китая.

Они разделили мнение, что координация обмена информацией о ракетах в режиме реального времени находится на заключительной стадии, и договорились ускорить соответствующую работу.

Япония, США и Южная Корея к концу года также разработают многолетний план тренировок, чтобы сделать их совместные учения регулярными.

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