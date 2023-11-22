Северная Корея запустила спутник

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Северная Корея запустила снаряд, который, как она утверждает, является спутником, на юг, и он, вероятно, пролетел над префектурой Окинава на юго-западе Японии, сообщили японские официальные лица.

Японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями временно выпустило экстренное предупреждение J-Alert, призывающее жителей Окинавы эвакуироваться.

Предполагается, что снаряд пролетел над Окинавой и упал в Тихий океан, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Сообщений о повреждениях японских кораблей не поступало, сообщили представители Минобороны.

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила военный разведывательный спутник из Тунчанри на северо-западе страны около 22:43 по местному времени.

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