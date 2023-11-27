Япония, Китай и Южная Корея собираются провести саммит лидеров досрочно

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Пусан, Южная Корея, 26 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи договорились ускорить работу по проведению саммита лидеров трёх стран в ближайшее время.

Три министра, встретившись в Пусане в Южной Корее, также договорились развивать сотрудничество в шести областях, включая человеческие обмены, науку и технологии, устойчивое развитие, а также мир и безопасность.

Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи встретились лично впервые с августа 2019 года.

Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила журналистам после воскресной встречи, что будет ускорена работа для скорейшего проведения саммита лидеров трёх стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин также сообщил журналистам, что подготовка будет ускорена.

Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи в последний раз встречались в декабре 2019 года. Южная Корея намерена провести саммит трёх лидеров в следующем месяце. Тем не менее, представитель правительства Южной Кореи заявил, что такой саммит вряд ли состоится, по крайней мере, до начала следующего года.

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