Совет Безопасности ООН не смог договориться о согласованных мерах по поводу запуска спутника Северной Кореей

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Нью-Йорк, 27 ноября (Jiji Press). Совет Безопасности ООН на экстренном заседании не смог принять согласованные меры против недавнего запуска Северной Кореей военного разведывательного спутника из-за противодействия Китая и России.

Из 15 членов могущественного органа ООН 13 стран, включая Японию и США, раскритиковали запуск Пхеньяном 21 ноября спутника с использованием технологии баллистических ракет как нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности, а Китай и Россия выступили на защиту Северной Кореи.

На встрече посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что северокорейский разведывательный спутник был обнаружен на орбите вокруг Земли.

Затем она заявила, что Северная Корея «беззастенчиво пытается усовершенствовать свои системы доставки ядерного оружия, испытывая технологию баллистических ракет, что является явным нарушением резолюций Совета Безопасности».

Исиканэ Кимихиро, посол Японии в ООН, заявил: «Нас не должны обманывать никакие попытки оправдать амбиции Северной Кореи по реализации незаконных программ создания оружия массового уничтожения». Он призвал Совет Безопасности к единству в вопросах нераспространения.

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