Северокорейский спутник угрожает региональной безопасности: генеральный секретарь кабинета министров Мацуно

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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу предупредил, что северокорейский военный шпионский спутник, запущенный на прошлой неделе, может представлять угрозу региональной безопасности.

«Мы детально анализируем, какую функцию выполняет запущенный объект», – сказал он на пресс-конференции.

«Если (Северная Корея) станет обладателем и оператором разведывательного спутника, это может еще больше угрожать миру и безопасности региона и международного сообщества», – заявил этот высокопоставленный представитель правительства Японии.

Мацуно отметил, что Япония и многие другие страны-члены Совета Безопасности ООН на экстренном заседании совета, состоявшемся 27 ноября после последнего запуска, осудили провокационные действия Северной Кореи.

По поводу неспособности Совета принять решение о согласованных действиях против Северной Кореи на встрече из-за противодействия Китая и России, Мацуно сказал, что Пекин и Москва повторили свои традиционные аргументы.

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