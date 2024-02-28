Япония направит экспертов по ядерному разоружению в зарубежные институты

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Япония направит экспертов в зарубежные исследовательские институты, чтобы ускорить ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия в международном сообществе, сообщило министерство иностранных дел.

Институты будут выбирать экспертов для назначения. Затраты будут покрыты за счет 3 миллиардов йен, предоставленных Японией.

«Мы предпримем реалистичные и практические усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия», – заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Камикава Ёко.

Министерство планирует направить экспертов в Фонд Карнеги за международный мир США, Международный институт стратегических исследований Великобритании и Венский центр по разоружению и нераспространению.

Министерство надеется, что направленные эксперты сыграют важную роль в проведении международных конференций и других мероприятий по ядерному разоружению и нераспространению.

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