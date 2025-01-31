Император и императрица Японии, вероятно, в июле посетят Монголию

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Токио, 30 января (Jiji Press). Японский император Нарухито и императрица Масако, вероятно, посетят Монголию в июле. Это будет первая поездка императорской четы в эту страну, сообщили осведомлённые источники.

Это будет третья зарубежная поездка доброй воли пары с момента восшествия императора на престол в 2019 году после визитов в Индонезию в 2023 году и Великобританию в 2024 году.

По словам источников, ожидается, что император и императрица по приглашению монгольской стороны примут участие в церемонии во время ежегодного монгольского праздника Наадам.

Императорская чета также, вероятно, посетит памятник, воздвигнутый в память о японских гражданах, погибших в Монголии после того, как их задержали в Советском Союзе во время Второй мировой войны. В этом году отмечается 80-я годовщина капитуляции Японии в войне.

Император Нарухито посетил этот памятник во время своей поездки в 2007 году, когда он был наследным принцем.

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