Министр иностранных дел Японии Ивая и другие присутствовали на похоронах Папы Франциска

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Ватикан, 26 апреля (Jiji Press). Похороны Папы Франциска, скончавшегося в возрасте 88 лет, состоялись в Ватикане 26 апреля. На них присутствовали многие иностранные высокопоставленные лица, включая министра иностранных дел Японии Ивая Такэси.

Уроженец Аргентины стал первым главой Католической церкви из Латинской Америки, это произошло в 2013 году. За 12 лет своего папства Папа много работал над церковной реформой.

В 2019 году он посетил японские города Хиросиму и Нагасаки, которые были разрушены атомными бомбардировками США в последние дни Второй мировой войны, и призвал мир отказаться от ядерного оружия.

В начале этого года его госпитализировали с тяжелой пневмонией, а 23 апреля он скончался у себя дома в Ватикане от инсульта и сердечной недостаточности.

Около 250 000 человек отдали последние почести папе в течение трёх дней до 25 апреля, когда его тело было выставлено для прощания в соборе Святого Петра.

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