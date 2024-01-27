Январь – полное событий время для императора и императорского дома Японии

Каждый год в январе император и другие члены императорского дома очень заняты, поскольку с наступлением Нового года им нужно участвовать во множестве ритуалов и мероприятий.

Каждый год 1 января император Нарухито ранним утром ещё до рассвета начинает совершать ритуалы. В начале года он участвует во многих подобных мероприятиях.

На веб-сайте Управления императорского двора сообщается, что в этом году император Нарухито вначале совершил ритуал Сихохай, во время которого он обращается к японским святилищам во всех направлениях, в том числе к святилищу Исэ и мавзолеям прежних императоров. Затем последовал праздничный ритуал Сайтансай, посвящённый Новому году.

После этих ритуалов, которые император проводит в одиночку, император Нарухито и императрица Масако до вечера участвовали в праздничных обрядах. Вначале они приняли утренние приветствия от начальника Управления императорского двора и других высокопоставленных лиц управления, после чего император встретился со своим братом, наследным принцем Фумихито, и другими взрослыми членами императорской семьи, а затем с премьер-министром Кисидой Фумио и другими представителями разных ветвей власти, а также с министрами кабинета. Во второй половине дня его посетили с визитами различные иностранные послы, находившиеся в Японии.



Император Нарухито и императрица Масако принимают новогодние поздравления в зале Мацу-но-ма императорского дворца в Токио 1 января 2024 г. (© Jiji)

Каждый год 2 января императорская чета и другие члены императорского дома обычно стоят на балконе императорского дворца, приветствуя публику, собравшуюся в Восточном саду. Однако в 2024 году после землетрясения на полуострове Ното, случившегося 1 января, это мероприятие было отменено.

3 января в ходе ритуала Гэнсисай император Нарухито молится о процветании Японии и её народа. 4 января состоялось мероприятие Содзи хадзимэ, в ходе которого начальник Ведомства церемоний рассказал императору Нарухито о церемониях, которые пройдут в святилище Исэ и в императорском дворце.



Император Нарухито и другие члены императорской семьи присутствуют на Косё хадзимэ в зале Мацу-но-ма императорского дворца 11 января 2024 г. (© Jiji)

11 января император Нарухито и императрица Масако посетили мероприятие «начала лекций» Косё хадзимэ. В 2024 году Кинсуи Сатоси, почётный профессор Осакского университета, рассказал об использовании стереотипного языка; Иноуэ Масахито, почётный профессор Токийского университета, рассказал о разработках и проблемах, связанных с методами уголовного расследования, а Нисикава Кэйко, почётный профессор Университета Тиба, рассказала о роли колебаний в структуре материи. Эта церемония восходит к мероприятию, учреждённому императором Мэйдзи в 1869 году; с 1953 г. в ходе мероприятия читают по одной лекции по гуманитарным, общественным и естественным наукам.

19 января состоялось Утакаи хадзимэ, «начало собраний по стихосложению». Эти новогодние чтения стихов продолжают традицию с многовековой историей. В ходе церемонии читали вслух, а потом нараспев стихи в жанре вака на тему «гармонии» (ва), которые сложили император Нарухито, императрица Масако и представители общественности.

Кроме того, 30 января проводится Комэй тэнно рэйсай, ритуал почитания императора Комэй, отца императора Мэйдзи, в день его смерти.

Фотография к заголовку: Император Нарухито и императрица Масако присутствуют на Утакаи хадзимэ, «первом собрании по стихосложению» в зале Мацу-но-ма императорского дворца в Токио, 19 января 2024 г. (© Jiji)

Источник: Управление императорского двора

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