Январь – полное событий время для императора и императорского дома Японии

Январь – полное событий время для императора и императорского дома ЯпонииОбщество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Каждый год 1 января император Нарухито ранним утром ещё до рассвета начинает совершать ритуалы. В начале года он участвует во многих подобных мероприятиях.
На веб-сайте Управления императорского двора сообщается, что в этом году император Нарухито вначале совершил ритуал Сихохай, во время которого он обращается к японским святилищам во всех направлениях, в том числе к святилищу Исэ и мавзолеям прежних императоров. Затем последовал праздничный ритуал Сайтансай, посвящённый Новому году.
После этих ритуалов, которые император проводит в одиночку, император Нарухито и императрица Масако до вечера участвовали в праздничных обрядах. Вначале они приняли утренние приветствия от начальника Управления императорского двора и других высокопоставленных лиц управления, после чего император встретился со своим братом, наследным принцем Фумихито, и другими взрослыми членами императорской семьи, а затем с премьер-министром Кисидой Фумио и другими представителями разных ветвей власти, а также с министрами кабинета. Во второй половине дня его посетили с визитами различные иностранные послы, находившиеся в Японии.
Каждый год 2 января императорская чета и другие члены императорского дома обычно стоят на балконе императорского дворца, приветствуя публику, собравшуюся в Восточном саду. Однако в 2024 году после землетрясения на полуострове Ното, случившегося 1 января, это мероприятие было отменено.
3 января в ходе ритуала Гэнсисай император Нарухито молится о процветании Японии и её народа. 4 января состоялось мероприятие Содзи хадзимэ, в ходе которого начальник Ведомства церемоний рассказал императору Нарухито о церемониях, которые пройдут в святилище Исэ и в императорском дворце.
11 января император Нарухито и императрица Масако посетили мероприятие «начала лекций» Косё хадзимэ. В 2024 году Кинсуи Сатоси, почётный профессор Осакского университета, рассказал об использовании стереотипного языка; Иноуэ Масахито, почётный профессор Токийского университета, рассказал о разработках и проблемах, связанных с методами уголовного расследования, а Нисикава Кэйко, почётный профессор Университета Тиба, рассказала о роли колебаний в структуре материи. Эта церемония восходит к мероприятию, учреждённому императором Мэйдзи в 1869 году; с 1953 г. в ходе мероприятия читают по одной лекции по гуманитарным, общественным и естественным наукам.
19 января состоялось Утакаи хадзимэ, «начало собраний по стихосложению». Эти новогодние чтения стихов продолжают традицию с многовековой историей. В ходе церемонии читали вслух, а потом нараспев стихи в жанре вака на тему «гармонии» (ва), которые сложили император Нарухито, императрица Масако и представители общественности.
Кроме того, 30 января проводится Комэй тэнно рэйсай, ритуал почитания императора Комэй, отца императора Мэйдзи, в день его смерти.
Фотография к заголовку: Император Нарухито и императрица Масако присутствуют на Утакаи хадзимэ, «первом собрании по стихосложению» в зале Мацу-но-ма императорского дворца в Токио, 19 января 2024 г. (© Jiji)
Источник: Управление императорского двора
Статьи по теме
- Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне
- Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети
- Принц Хисахито поступил в школу средней ступени
- Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19
- Принц Хисахито поступил в старшую школу
- Курода Саяко: частная жизнь сестры императора
- Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет
- Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко
- Императрица Митико: спутница жизни императора-символа
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней
- Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко
- Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря
- Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Императрице Масако исполняется 57 лет
- Император и императорский дом
- Японский календарь: история гэнго, «девизов правления»
- Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США
- В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико
- Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка
- После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете
- Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет
- Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке
- Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи
- Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако
- 1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии
- Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…
- Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери
- Принцесса Мако планирует замужество
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како