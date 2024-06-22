Император и императрица Японии посетят Великобританию с 22 июня: общение с британской королевской семьёй на протяжении трёх поколений

Император и императрица Японии совершат официальный визит в Великобританию. Императорский дом и британская королевская семья имеют давние исторические связи, и ожидается, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению этих связей.

Император и императрица посетят Великобританию в качестве государственных гостей с 22 по 29 июня. Это будет второй их визит в Великобританию с момента интронизации, первый состоялся в сентябре 2022 года, когда они присутствовали на государственных похоронах королевы Елизаветы. Они планировали посетить Великобританию в 2020 году, но визит был отложен из-за пандемии коронавируса. Ранее в 2024 году было получено повторное приглашение от короля Карла и достигнуты договоренности между правительствами Японии и Великобритании.

Со времени Реставрации Мэйдзи на протяжении примерно 150 лет происходило общение между императорским домом и британской королевской семьёй, и эти отношения продолжал император Сёва, император Акихито (сейчас – почётный император) и нынешний император Нирухито. Император Сёва впервые посетил Великобританию в качестве наследного принца в 1921 году, и его приветствовал дед королевы Елизаветы, король Георг V. В 1953 году наследный принц Акихито, впоследствии император, присутствовал на коронации королевы Елизаветы II в качестве представителя императора Сёва, а вместе с принцессой Митико (сейчас – почётная императрица) он присутствовал на свадьбе короля Чарльза (тогдашнего наследного принца) в 1981 году. Нынешний император Нарухито учился в Оксфордском университете с 1983 по 1985 год, а императрица училась в том же университете с 1988 по 1990 год.

Визиты в Великобританию императоров Японии (послевоенный период)

Император Сёва, императрица Кодзюн

Октябрь 1971 г.: государственный визит императорской четы.



Император Сёва и императрица Кодзюн на званом обеде в Букингемском дворце, где их приветствовали королева Елизавета II (справа) и принц Филипп (слева), 5 октября 1971 года (Jiji)

Император Акихито и императрица Митико

Апрель-июнь 1953 г.: наследный принц Акихито присутствовал на церемонии коронации королевы Елизаветы II.

Июнь 1976 г.: наследный принц Акихито и принцесса Митико посетили Великобританию для укрепления международной дружбы.

Июль-август 1981 г.: наследный принц Акихито и принцесса Митико присутствовали на свадьбе наследного принца Чарльза (сейчас – король Великобритании).

Май 1998 г.: император Акихито и императрица Митико совершили государственный визит.



Императора Акихито и императрицу Митико приветствуют королева Елизавета II (справа) и принц Филипп (слева) во время государственного визита в Соединённое Королевство, 26 мая 1998 года, Букингемский дворец, Лондон (Рейтер)

Май 2007 г.: японская императорская чета приехала на празднование 300-летия со дня рождения натуралиста Линнея.

Май 2012 г.: японская императорская чета присутствовала на обеде, посвящённом 60-летию восшествия на престол королевы Елизаветы.

Император Нарухито и императрица Масако

Июнь 1983 г. — октябрь 1985 г.: наследный принц Нарухито учился в Оксфордском университете.



Наследный принц Нарухито прогуливается по кампусу Оксфордского университета в Великобритании и беседует со своими соучениками, ноябрь 1983 г. (Jiji)

Июль 1986 г.: наследный принц Нарухито присутствовал на свадьбе принца Эндрю.

Сентябрь 1991 г.: наследный принц Нарухито присутствовал на церемонии открытия Японского фестиваля 1991 года.

Май 2001 г.: наследный принц Нарухито присутствовал на открытии «1991 – года Японии» (JAPAN2001).

Сентябрь 2022 г.: императорская чета Японии присутствовали на похоронах королевы Елизаветы II.

Июнь 2024 г.: императорская чета Японии совершит государственный визит в Великобританию.

Источник: Управление императорского двора

Фотография к заголовку: Император и императрица приветствуют людей на 74-м Национальном празднике посадки деревьев, город Окаяма преф. Акаяма, 26 мая 2024 г. (Jiji)

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