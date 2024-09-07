Совершеннолетие принца Хисахито: первый за 39 лет новый член японского императорского дома мужского пола

Принц Хисахито, старший сын принца Акисино и принцессы Кико, достиг совершеннолетия. Он первый мужчина-член императорского дома за 39 лет.

Принц Хисахито, старший сын принца Акисино и его жены, 6 сентября 2024 года отпраздновал своё 18-летие, что знаменует его совершеннолетие. Прошло 39 лет с тех пор, как предыдущий мужчина, принц Акисино, достиг совершеннолетия и стал полноправным членом императорской семьи.

Старшая дочь семьи Акисино, Комуро Мако, и вторая дочь, принцесса Како, праздновали совершеннолетие по достижении 20 лет. В 2022 году возраст совершеннолетия был снижен с 20 до 18 лет из-за пересмотра Гражданского кодекса, и Хисахито является первым членом императорской семьи, достигшим совершеннолетия в этом возрасте.

Для членов императорской семьи мужского пола принято проводить церемонию совершеннолетия, которая часто проводится в соответствующий день рождения. Поскольку Хисахито учится в третьем классе старшей школы, Управление императорского двора планирует провести церемонию совершеннолетия в подходящее время после окончания школы весной 2025 года. Оно сообщило, что сейчас у принца важный период усердной учёбы для подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.

Управление императорского двора заложило в бюджет около 2,57 миллиона йен на изготовление короны, которая будет использоваться на церемонии совершеннолетия. Корона вручается императором новому члену императорской семьи мужского пола по достижении совершеннолетия. Кроме того, с этого момента вырастет и размер полагающихся ему денежных выплат. Сумма выплат членам императорского дома определяется Экономическим законом императорского двора и составляет от 3,05 млн йен до 9,15 млн йен в год.

Данные о принце Хисахито

Дата рождения 6 сентября 2006 г. Личный символ

(о-сируси) Японская зонтичная пихта (коямаки) Образование В марте 2022 года окончил школу средней ступени Университета Отяномидзу

В апреле того же года поступил в школу старшей ступени Университета Цукуба Внеклассная деятельность Наблюдение и исследование насекомых и т. д.

Согласно сообщению Управления императорского двора, принц Хисахито в старшей школе посещает бадминтонный клуб и совершенствует свои навыки, занимаясь самостоятельно во время перемен. Он активно участвует в школьных мероприятиях, таких как школьные фестивали и спортивные турниры. Помимо того, что сопровождает принца Акисино и принцессу Кико во время исполнения ими официальных обязанностей и взаимодействия с иностранными правящими домами, в свободное от учёбы время он также проводит исследования среды обитания насекомых.

Фотография к заголовку: Принц Акисино и его старший сын Хисахито посетили Университет Тамагава и послушали рассказ о пчёлах в энтомологической лаборатории, 6 апреля 2024 года, Матида, Токио (Jiji Press)

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