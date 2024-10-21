Почётной императрице Японии Митико исполняется 90 лет

Почётной императрице исполнилось 90 лет. В этом году также будут отмечать 65-летие её брака с почётным императором Акихито.

Почётная императрица Митико 20 октября 2024 года отпраздновала свой девяностолетний юбилей. Будучи первой простолюдинкой, вышедшей замуж за японского наследного принца и впоследствии ставшей императрицей, она уже более 60 лет является публичной фигурой. Здесь мы представим основные вехи её жизни.

Октябрь 1934 г. Сёда Митико родилась в Токио.

Август 1957 г. Встретилась с наследным принцем Акихито на теннисном корте в Каруидзаве.



Недавно помолвленные наследный принц Акихито и Сёда Митико играют в теннис в Токийском теннисном клубе 6 декабря 1958 года (© Jiji)

Ноябрь 1958 г. Обручилась с наследным принцем Акихито. Поскольку она собирается стать первой простолюдинкой, которая выйдет замуж за наследного принца, она привлекает неимоверное внимание общественности, что вызывает т. н. «бум Митти».



Сёда Митико (в центре слева) на пресс-конференции со своими родителями после того, как стало известно о её помолвке с наследным принцем (© Jiji)

Апрель 1959 г. Выходит замуж за наследного принца Акихито и становится наследной принцессой Митико.



На памятной свадебной фотографии изображены наследный принц Акихито и наследная принцесса Митико, стоящие между родителями принца, императором Хирохито (Сёва) и императрицей Нагако (Кодзюн) (© Reuters)



Свадебная процессия наследного принца Акихито и наследной принцессы Митико (© Reuters)

Февраль 1961 г. У наследной принцессы Митико рождается первый сын, принц Хиро (сейчас – император Нарухито).

Ноябрь 1965 г. Рождается второй сын, принц Ая (сейчас – наследный принц Фумихито).



Наследный принц Акихито и наследная принцесса Митико с двумя сыновьями в гостинице Karuizawa Prince Hotel, префектура Нагано, в августе 1966 года (© Jiji)

Апрель 1969 г. Рождение дочери, принцессы Нори (сейчас – Курода Саяко).

Июль 1975 г. Во время первого визита наследного принца Акихито и наследной принцессы Митико на Окинаву в них бросили зажигательную бомбу, но они не пострадали.

Ноябрь 1986 г. После того, как все жители токийского острова Идзу Осима были эвакуированы из-за извержения вулкана Михара, пара навещает эвакуированных. Наследный принц и принцесса становятся на колени на полу спортзала, когда разговаривают с эвакуированными, и с этих пор устанавливается их стиль, которому они продолжат следовать и после того, как Акихито станет императором.



Наследный принц Акихито и наследная принцесса Митико беседуют с эвакуированными жителями Идзу Осима в центре Токио (© Jiji)

Январь 1989 г. Акихито восходит на престол после смерти своего отца, императора Хирохито (Сёва). Наследный принц и принцесса становятся императором Акихито и императрицей Митико.

Июнь 1990 г. Сын императрицы Митико, принц Фумихито, женится на Кавасиме Кико.

Ноябрь 1990 г. Церемония интронизации императора Акихито.



Император Акихито и императрица Митико отправляются из императорского дворца на интронизационный парад в 1990 году (© Jiji)

Октябрь 1991 г. Рождение первой внучки императора Акихито и императрицы Митико – у принца Фумихито и принцессы Кико родилась принцесса Мако,.

Июнь 1993 г. Наследный принц Нарухито, сын императора Акихито и императрицы Митико, женится на Оваде Масако.



Памятная свадебная фотография 1993 года, на которой изображены наследный принц Нарухито и наследная принцесса Масако, стоящие между императором Акихито и императрицей Митико (© Reuters)

Октябрь 1993 г. После обморока императрица Митико временно теряет голос.

Декабрь 1993 г. Императорская чета переезжает в недавно построенную резиденцию в императорском дворце.

Декабрь 1994 г. Рождение второй внучки, принцессы Како, у принца Фумихито и принцессы Кико.

Март 1998 г. Императрица привлекает внимание, присоединяясь к приветствиям зрителей на гонках на санях по льду на Паралимпийских играх в Нагано.



(© Kyōdō)

Декабрь 2001 г. Рождение третьей внучки, принцессы Айко, у наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.

Июнь 2002 г. Императорская чета посещает финал чемпионата мира по футболу ФИФА в Йокогаме, наблюдая за матчем из императорской ложи вместе с президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном.



(© Reuters)

Июнь 2005 г. Императорская чета посещает Сайпан, место крупного сражения Второй мировой войны между японскими и американскими войсками, спустя 60 лет после окончания войны.



Императрица Митико и император Акихито отдают дань уважения погибшим на скалах Сайпана, где многие японские солдаты и мирные жители бросились в воду и разбились насмерть (© Jiji)

Ноябрь 2005 г. Дочь, принцесса Нори, выходит замуж за Куроду Ёсики.

Сентябрь 2006 г. Рождение четвёртого внука, принца Хисахито, у принца Фумихито и принцессы Кико.



Императрица Митико держит своего внука, принца Хисахито, когда императорская семья собирается для новогодней фотографии в 2009 году (© Kurita Kaku/Gamma-Rapho via Getty Images)

Апрель 2009 г. Императорская чета проводит пресс-конференцию незадолго до пятидесятой годовщины свадьбы, и рассказывают о своей непреходящей любви.



Император Акихито и императрица Митико на пресс-конференции, посвященной пятидесятилетию их брака (© Reuters)

Март 2011 г. Великое восточно-японское землетрясение. Императорская чета навещает людей в пострадавших районах в течение семи недель подряд.



Императорская чета беседует с эвакуированными в спортзале в Мияко, префектура Иватэ, в мае 2011 года (© Jiji; представительское фото)

Апрель 2015 г. Императорская чета посещает Палау, чтобы отметить 70-летие окончания Второй мировой войны.

Август 2016 г. Император Акихито выражает желание отречься от престола в видеообращении к народу.

Июнь 2017 г. Принят закон, позволяющий императору Акихито отречение от престола.

Февраль 2019 г. Состоялась церемония празднования тридцатой годовщины восшествия на престол императора Акихито.



Император Акихито и императрица Митико покидают Национальный театр Японии в Токио после проведения церемонии празднования тридцатой годовщины (© Jiji)

Апрель 2019 г. Император Акихито отрекается от престола и становится почётным императором Акихито. Императрица Митико становится почётной императрицей Митико.



Император Акихито отрекается от престола, рядом с ним стоит императрица Митико (© Imperial Household Agency/Anadolu Agency/Getty Images)

Май 2019 г. На престол восходит сын почётных императора и императрицы, становясь императором Нарухито.



На первой фотографии императорской семьи, сделанной после передачи трона, изображены император Нарухито и императрица Масако в центре, а почётный император Акихито и почётная императрица Митико сидят слева (© Reuters)

Декабрь 2023 г. Почётный император Акихито празднует своё девяностолетие.



Почётный император Акихито и почётная императрица Митико (предоставлено Управлением императорского двора; © Reuters)

Октябрь 2024 г. Почётная императрица Митико празднует своё девяностолетие.

Фотография к заголовку: Императрица Митико разговаривает с эвакуированными в городе Нисиномия, префектура Хёго, после Великого землетрясения Хансин-Авадзи, произошедшего в январе 1995 г. (© Jiji)

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