Почётной императрице Японии Митико исполняется 90 лет

Почётной императрице Японии Митико исполняется 90 летОбщество Императорский дом
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Почётная императрица Митико 20 октября 2024 года отпраздновала свой девяностолетний юбилей. Будучи первой простолюдинкой, вышедшей замуж за японского наследного принца и впоследствии ставшей императрицей, она уже более 60 лет является публичной фигурой. Здесь мы представим основные вехи её жизни.
Октябрь 1934 г. Сёда Митико родилась в Токио.
Август 1957 г. Встретилась с наследным принцем Акихито на теннисном корте в Каруидзаве.
Ноябрь 1958 г. Обручилась с наследным принцем Акихито. Поскольку она собирается стать первой простолюдинкой, которая выйдет замуж за наследного принца, она привлекает неимоверное внимание общественности, что вызывает т. н. «бум Митти».
Апрель 1959 г. Выходит замуж за наследного принца Акихито и становится наследной принцессой Митико.
Февраль 1961 г. У наследной принцессы Митико рождается первый сын, принц Хиро (сейчас – император Нарухито).
Ноябрь 1965 г. Рождается второй сын, принц Ая (сейчас – наследный принц Фумихито).
Апрель 1969 г. Рождение дочери, принцессы Нори (сейчас – Курода Саяко).
Июль 1975 г. Во время первого визита наследного принца Акихито и наследной принцессы Митико на Окинаву в них бросили зажигательную бомбу, но они не пострадали.
Ноябрь 1986 г. После того, как все жители токийского острова Идзу Осима были эвакуированы из-за извержения вулкана Михара, пара навещает эвакуированных. Наследный принц и принцесса становятся на колени на полу спортзала, когда разговаривают с эвакуированными, и с этих пор устанавливается их стиль, которому они продолжат следовать и после того, как Акихито станет императором.
Январь 1989 г. Акихито восходит на престол после смерти своего отца, императора Хирохито (Сёва). Наследный принц и принцесса становятся императором Акихито и императрицей Митико.
Июнь 1990 г. Сын императрицы Митико, принц Фумихито, женится на Кавасиме Кико.
Ноябрь 1990 г. Церемония интронизации императора Акихито.
Октябрь 1991 г. Рождение первой внучки императора Акихито и императрицы Митико – у принца Фумихито и принцессы Кико родилась принцесса Мако,.
Июнь 1993 г. Наследный принц Нарухито, сын императора Акихито и императрицы Митико, женится на Оваде Масако.
Октябрь 1993 г. После обморока императрица Митико временно теряет голос.
Декабрь 1993 г. Императорская чета переезжает в недавно построенную резиденцию в императорском дворце.
Декабрь 1994 г. Рождение второй внучки, принцессы Како, у принца Фумихито и принцессы Кико.
Март 1998 г. Императрица привлекает внимание, присоединяясь к приветствиям зрителей на гонках на санях по льду на Паралимпийских играх в Нагано.
Декабрь 2001 г. Рождение третьей внучки, принцессы Айко, у наследного принца Нарухито и наследной принцессы Масако.
Июнь 2002 г. Императорская чета посещает финал чемпионата мира по футболу ФИФА в Йокогаме, наблюдая за матчем из императорской ложи вместе с президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном.
Июнь 2005 г. Императорская чета посещает Сайпан, место крупного сражения Второй мировой войны между японскими и американскими войсками, спустя 60 лет после окончания войны.
Ноябрь 2005 г. Дочь, принцесса Нори, выходит замуж за Куроду Ёсики.
Сентябрь 2006 г. Рождение четвёртого внука, принца Хисахито, у принца Фумихито и принцессы Кико.
Апрель 2009 г. Императорская чета проводит пресс-конференцию незадолго до пятидесятой годовщины свадьбы, и рассказывают о своей непреходящей любви.
Март 2011 г. Великое восточно-японское землетрясение. Императорская чета навещает людей в пострадавших районах в течение семи недель подряд.
Апрель 2015 г. Императорская чета посещает Палау, чтобы отметить 70-летие окончания Второй мировой войны.
Август 2016 г. Император Акихито выражает желание отречься от престола в видеообращении к народу.
Июнь 2017 г. Принят закон, позволяющий императору Акихито отречение от престола.
Февраль 2019 г. Состоялась церемония празднования тридцатой годовщины восшествия на престол императора Акихито.
Апрель 2019 г. Император Акихито отрекается от престола и становится почётным императором Акихито. Императрица Митико становится почётной императрицей Митико.
Май 2019 г. На престол восходит сын почётных императора и императрицы, становясь императором Нарухито.
Декабрь 2023 г. Почётный император Акихито празднует своё девяностолетие.
Октябрь 2024 г. Почётная императрица Митико празднует своё девяностолетие.
Фотография к заголовку: Императрица Митико разговаривает с эвакуированными в городе Нисиномия, префектура Хёго, после Великого землетрясения Хансин-Авадзи, произошедшего в январе 1995 г. (© Jiji)
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