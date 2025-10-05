Как происходит церемония совершеннолетия принца императорского дома Японии?Общество Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Совершеннолетие принца
Принц Хисахито, сын наследного принца Фумихито и племянник императора Нарухито, принял участие в официальной церемонии совершеннолетия в свой день рождения 6 сентября. Ему исполнилось 18 лет год назад, но тогда церемонию было решено отложить, чтобы он мог сосредоточиться на сдаче вступительных экзаменов в университет. Это первая церемония совершеннолетия для императорского принца со времён церемонии, проводившейся для его отца 40 лет назад.
Ниже мы представляем различные этапы церемонии, проиллюстрированные фотографиями Нарухито и Фумихито, когда они достигли совершеннолетия (на тот момент им было по 20 лет).
Император посылает принцу головной убор каммури
Сначала посланник императора доставляет достигшему возраста совершеннолетия принцу головной убор каммури – принцу Хисахито его доставили в резиденцию его отца, наследного принца Фумихито.
Надевание головного убора каммури (Какан-но ги)
Принц Хисахито в ходе церемонии надел новый головной убор каммури в знак того, что он достиг совершеннолетия.
На фотографии к заголовку изображён принц Фумихито, отец Хисахито, которому детский головной убор меняют на шапку взрослого эмби-но эй («ласточкин хвост») каммури (разница показана на фотографиях ниже).
Затем принц Хисахито отправился в императорский дворец на конном экипаже.
Управление императорского двора располагает четырьмя государственными каретами, некоторые из которых используются для встречи иностранных послов. Принц Хисахито поехал в той же карете, в которой и его отец во время церемонии совершеннолетия. Она была изготовлена в Японии в 1913 году.
Посещение трёх святилищ
Принц посетит Три святилища императорского дворца, включая центральное святилище Касико-докоро, посвящённое богине солнца Аматэрасу.
Императорская аудиенция (Тёкэн-но ги)
Принц Хисахито обменялся приветствиями с императором Нарухито и императрицей Масако в Мацу-но-ма, главном зале императорского дворца.
Вручение Высшего ордена Хризантемы с большой лентой
Император Нарухито вручил принцу Высший орден Хризантемы с большой лентой.
Позднее прошли встречи с главным управляющим императорского двора Нисимурой Ясухико, почётным императором Акихито и почётной императрицей Митико, а также официальный банкет.
8 сентября принц посетил святилище Исэ и гробницу императора Дзимму в Касихаре, префектура Нара, а 9 сентября – гробницу своего прадеда, императора Сёва, в западной части Токио. 10 сентября он принял участие в банкете с премьер-министром Исибой Сигэру.
Материалы
- Информация о Действиях принца Хисахито во время его восемнадцатого дня рожденияи о парадных экипажах (на японском языке) от Управления императорского двора
Фотография к заголовку: Принц Фумихито на церемонии Какан-но ги , на которой ему надевают головной убор каммури для взрослых принцев, 30 ноября 1985 года (© Kyōdō)
Статьи по теме
- Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне
- Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети
- Принц Хисахито поступил в школу средней ступени
- Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19
- Принц Хисахито поступил в старшую школу
- Курода Саяко: частная жизнь сестры императора
- Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет
- Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко
- Императрица Митико: спутница жизни императора-символа
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней
- Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко
- Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря
- Императрицы в Японии: восемь императриц по мужской линии
- Почётной императрице Митико исполнилось 86 лет
- Императрице Масако исполняется 57 лет
- Император и императорский дом
- Японский календарь: история гэнго, «девизов правления»
- Бывшая принцесса Мако и её муж прибыли в США
- В возрасте 81 года умер отец японской наследной принцессы Кико
- Имя Комуро Кэя не появилось в списке успешно сдавших экзамен в адвокатуру Нью-Йорка
- После скандала из-за долга матери жениха и посттравматического стрессового расстройства у японской принцессы Мако она наконец вышла замуж за Комуро, с которым познакомилась в университете
- Японской принцессе Мако исполнилось 30 лет
- Принцесса императорского дома Японии Мако посетила святилища императорского дворца, чтобы сообщить предкам и божествам о предстоящем браке
- Принцесса Мако в последний раз участвует в церемонии в качестве члена императорской семьи
- Официальное объявление о свадьбе принцессы Мако
- 1 октября должны сделать сообщение о предстоящей свадьбе принцессы Мако императорского дома Японии
- Наследный принц Акисино в интервью по случаю 55-летия сказал о планах замужества принцессы Мако: «Я одобряю брак»…
- Жених японской принцессы Мако сообщил о решении денежных проблем его матери
- Принцесса Мако планирует замужество
- Японской принцессе Мако исполняется 29 лет
- Проблема помолвки принцессы Мако ветви Акисино императорского дома Японии и её влияние на вопрос о создании женских ветвей дома
- [Видео] Принц Акисино собирается посетить Европу и не знает о планах замужества принцессы Мако
- Императорский дом Японии в статьях nippon.com
- Помолвка принцессы Мако и будущее императорского дома
- Современная японская принцесса: несколько слов о популярности принцессы Како