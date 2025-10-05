Как происходит церемония совершеннолетия принца императорского дома Японии?

6 сентября провели церемонию совершеннолетия для племянника императора Нарухито, принца Хисахито. Эта церемония проводилась после 40-летнего перерыва – до него её совершали в связи с совершеннолетием его отца.

Совершеннолетие принца

Принц Хисахито, сын наследного принца Фумихито и племянник императора Нарухито, принял участие в официальной церемонии совершеннолетия в свой день рождения 6 сентября. Ему исполнилось 18 лет год назад, но тогда церемонию было решено отложить, чтобы он мог сосредоточиться на сдаче вступительных экзаменов в университет. Это первая церемония совершеннолетия для императорского принца со времён церемонии, проводившейся для его отца 40 лет назад.

Ниже мы представляем различные этапы церемонии, проиллюстрированные фотографиями Нарухито и Фумихито, когда они достигли совершеннолетия (на тот момент им было по 20 лет).

Император посылает принцу головной убор каммури

Сначала посланник императора доставляет достигшему возраста совершеннолетия принцу головной убор каммури – принцу Хисахито его доставили в резиденцию его отца, наследного принца Фумихито.



На церемонии 23 февраля 1980 года принц Нарухито получает головной убор каммури (© Jiji; представительское фото)

Надевание головного убора каммури (Какан-но ги)

Принц Хисахито в ходе церемонии надел новый головной убор каммури в знак того, что он достиг совершеннолетия.

На фотографии к заголовку изображён принц Фумихито, отец Хисахито, которому детский головной убор меняют на шапку взрослого эмби-но эй («ласточкин хвост») каммури (разница показана на фотографиях ниже).



Принц Фумихито на церемонии совершеннолетия 30 ноября 1985 года. Слева он в костюме несовершеннолетнего, а справа – в одеяниях взрослого (© Kyōdō)

Затем принц Хисахито отправился в императорский дворец на конном экипаже.



Принц Фумихито в карете после церемонии надевания каммури 30 ноября 1985 года (© Jiji)

Управление императорского двора располагает четырьмя государственными каретами, некоторые из которых используются для встречи иностранных послов. Принц Хисахито поехал в той же карете, в которой и его отец во время церемонии совершеннолетия. Она была изготовлена в Японии в 1913 году.



Государственная карета, в которой ехал принц Хисахито (© Jiji)

Посещение трёх святилищ

Принц посетит Три святилища императорского дворца, включая центральное святилище Касико-докоро, посвящённое богине солнца Аматэрасу.



Принц Фумихито направляется к Трём святилищам 30 ноября 1985 года (© Jiji)

Императорская аудиенция (Тёкэн-но ги)

Принц Хисахито обменялся приветствиями с императором Нарухито и императрицей Масако в Мацу-но-ма, главном зале императорского дворца.

Вручение Высшего ордена Хризантемы с большой лентой

Император Нарухито вручил принцу Высший орден Хризантемы с большой лентой.



Принц Нарухито с Высшим орденом Хризантемы с большой лентой 23 февраля 1980 года (© Jiji)

Позднее прошли встречи с главным управляющим императорского двора Нисимурой Ясухико, почётным императором Акихито и почётной императрицей Митико, а также официальный банкет.

8 сентября принц посетил святилище Исэ и гробницу императора Дзимму в Касихаре, префектура Нара, а 9 сентября – гробницу своего прадеда, императора Сёва, в западной части Токио. 10 сентября он принял участие в банкете с премьер-министром Исибой Сигэру.

Фотография к заголовку: Принц Фумихито на церемонии Какан-но ги , на которой ему надевают головной убор каммури для взрослых принцев, 30 ноября 1985 года (© Kyōdō)

