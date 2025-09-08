Состав императорского дома Японии

Состав императорского дома ЯпонииОбщество Императорский дом
Императорский дом состоит из императора, почётного императора и других членов дома, всего 16 человек.
Самыми младшими членами дома являются внучки и внук почётного императора Акихито и почётной императрицы Митико, они указаны в правой части схемы – это принцесса Айко, дочь императора и императрицы, и дети принца и принцессы Акисино – принцесса Како, вторая дочь, и принц Хисахито, их сын. Самый младший среди них – принц Хисахито, который достиг совершеннолетия в сентябре 2024 года, а церемонию совершеннолетия для него провели 6 сентября 2025 года.
Порядок наследования престола таков: наследный принц Акисино, за ним следует принц Хисахито, а затем принц Хитати (89 лет), младший брат почётного императора.
Почётный император
Имя: Акихито
Дата рождения: 23 декабря 1933 г., 91 год
Личный символ (о-сируси): 榮 (эй, «процветание», рост и цветение трав и цветов)
Отрёкся от престола 30 апреля 2019 года
Почётная императрица
Имя: Митико
Дата рождения: 20 октября 1934 г., 90 лет
Личный символ: 白樺 (сиракаба, «берёза», выбран в честь Каруидзавы, где она встретилась с наследным принцем, сейчас – почётным императором)
Император
Имя: Нарухито
Дата рождения: 23 февраля 1960 г. Возраст: 65 лет
Личный символ: 梓 (адзуса, катальпа)
Почётный президент Консультативного совета по вопросам воды и санитарии при Генеральном секретаре ООН (UNSGAB: United Nations Secretary-Generals’ Advisory Board on Water & Sanitation)
Императрица
Имя: Масако
Дата рождения: 9 декабря 1963 г. (61 год)
Личный символ: ハマナス (хаманасу, шиповник морщинистый)
Почётный президент Японского общества Красного Креста
Принцесса Айко
Дата рождения: 1 декабря 2001 г., 23 года
Личный символ: ゴヨウツツジ (гоёцуцудзи, японская белая азалия, олицетворяет пожелание, чтобы ребёнок рос с чистым сердцем, как белый цветок)
Постоянная контрактная сотрудница Японского общества Красного Креста
Наследный принц Акисино
Имя: Фумихито
Дата рождения: 30 ноября 1965 г., 59 лет
Личный символ: 栂 (цуга, вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых)
Президент Института орнитологии Ямасина, президент Японской ассоциации зоопарков и аквариумов
Принцесса Кико, жена принца Акисино
Дата рождения: 11 сентября 1966 г. Возраст: 58 лет
Личный символ: 檜扇菖蒲 (хиоги аямэ, японский ирис)
Президент Японской ассоциации по борьбе с туберкулёзом, Президент Императорского фонда воспомоществования матерям и детям
Принцесса Како
Дата рождения: 29 декабря 1994 г., 30 лет
Личный символ: ゆうな (юна, окинавское название разновидности гибискуса охамабо)
Принц Хисахито
Дата рождения: 6 сентября 2006 г. Возраст: 19 лет
Личный символ: 高野槇 (коямаки, вечнозелёное дерево, произрастающее в Японии. Выражает пожелание, чтобы ребёнок рос высоким и прямым)
Студент первого курса Университета Цукубы
Принц Хитати
Имя: Масахито
Дата рождения: 28 ноября 1935 г., 89 лет
Личный символ: 黄心樹 (огатама, растение семейства Магнолиевых)
Президент Японской лиги защиты птиц, президент Японского института изобретений и инноваций
Принцесса Ханако ветви Хитати
Дата рождения: 19 июля 1940 г., 85 лет
Личный символ: 石南花 (сякунагэ, вид рододендрона)
Почётный президент Японской ассоциации искусства икэбаны, почётный президент Японской ассоциации защиты животных
Принцесса Нобуко, вдова принца Томохито
Дата рождения: 9 апреля 1955 г., 70 лет
Личный символ: 花桃 (ханамомо, кустарник персик цветущий)
Президент Токийской ассоциации Дзикэйкай, почётный президент Японского общества розоводов
Принцесса Акико ветви Микаса
Дата рождения: 20 декабря 1981 г., 43 года.
Личный символ: 雪 (юки, снег)
Доктор философии (Оксфордский университет), научный сотрудник Института японской культуры Университета Киото Сангё, президент Турецкой ассоциации
Принцесса Ёко ветви Микаса
Дата рождения: 25 октября 1983 г., 41 год.
Личный символ: 星 (хоси, звезда)
Президент Международной ассоциации универсального дизайна
Принцесса Хисако ветви Такамадо
Дата рождения: 10 июля 1953 г., 72 года.
Личный символ: 扇 (ооги, веер)
Президент Японской ассоциации горнолыжных соревнований на траве, президент Японской федерации любительских оркестров
Принцесса Цугуко ветви Такамадо
Дата рождения: 8 марта 1986 г., 39 лет
Личный символ: 萩 (хаги, растение семейства Бобовых)
Работала в Японском комитете ЮНИСЕФ, почётный президент Японской федерации стрельбы из лука, почётный президент Японской ассоциации сквоша
Материалы
- Управление императорского двора, О членах императорского дома
Фотография к заголовку: Jiji Press
