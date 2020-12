Итоги месяца: ноябрь 2020

Japan Timeline

Отрицательный итог второго референдума о реорганизации Осаки, первая беседа по телефону премьер-министра Суги Ёсихидэ с избранным президентом США Джо Байденом, пересмотр рамок кампаний стимулирования спроса Go To и другие события ноября 2020 года в Японии.

На референдуме об упразднении города Осака и преобразовании его в четыре особых района по столичному образцу – так называемой «Осакской инициативе» с небольшим перевесом победили противники реформы. Это второй референдум, на котором население отвергло данное предложение. Первый состоялся в 2015 году. Председатель партии «Общество возрождения Японии» (Ниппон исин), мэр города Осака Мацуи Итиро заявил об уходе из политики по завершении срока пребывания на посту мэра в апреле 2023 года.

На состоявшихся на Токийском ипподроме 162-х осенних скачках на Кубок императора победа досталась «Алмонд ай». Впервые в истории национальных соревнований одержана восьмая победа в скачках GI.

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на одной из птицеферм в городе Митоё префектуры Кагава. Это произошло впервые за 2 года и 10 месяцев. К 25 ноября насчитывалось уже 10 вспышек; очаги инфекции появились в трех префектурах, включая Фукуока и Хёго.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei прибавил 219.95 иены относительно предшествовавшего дня, завершив торги на отметке 24 325.23 пункта. Это стало самым высоким показателем на конец торговой сессии приблизительно за 29 лет. Таким образом был обновлен рекорд за весь период со времени краха экономики мыльного пузыря.

В Императорском дворце в Токио состоялась церемония Риккоси-но рэй, целью которой было провозгласить стране и миру, что принц Акисино назначен первым в линии престолонаследования.

Принц Акисино выходит к императору во время церемонии Риккоси-но рэй, 8 ноября 2020 г., Императорский дворец, зал Мацу-но ма

Губернатор префектуры Мияги сообщил о намерении дать разрешение на возобновление работы реактора №2 на принадлежащей компании Тохоку Дэнреку атомной электростанции «Онагава» (расположена в районе Онагава города Исиномаки, преф. Мияги).

Премьер-министр Суга Ёсихидэ провел первую беседу по телефону с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны подтвердили, что с формированием новой администрации будет продолжена работа над укреплением альянса Японии и США.

Скончался заслуженный почетный профессор Токийского университета Косиба Масатоси, удостоенный в 2002 году Нобелевской премии по физике за наблюдения за элементарной частицей нейтрино. Ему было 94 года.



Архитектор Андо Тадао (второй справа), лауреат Нобелевской премии по физике Косиба Масатоси (третий справа) и другие лица объявляют об учреждении стипендии для сирот, лишившихся родителей в Великом землетрясении восточной Японии, Токио, район Касумигасэки, Министерство образования, май 2011 г. (© Jiji Press)

Социал-демократическая партия Японии открыла внеочередной съезд, на котором большинством голосов было принято предложение допустить выход из рядов партии желающим откликнуться на предложение о слиянии, сделанное Конституционноый демократической партией. Лидер партии Фукусима Мидзухо выразил желание остаться, тем самым предопределив раскол социал-демократов.

Актер театра кабуки Саката Тодзюро (настоящее имя Хаяси Котаро), удостоенный Ордена культуры и признанный Живым национальным сокровищем, который приложил много сил к возрождению направления камигата кабуки, скончался в возрасте 88 лет.

Япония, Китай, Южная Корея, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другие страны общим числом 15 пришли к договоренности и подписали 15 ноября Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве. В целом уровень освобождения от таможенных пошлин, главным образом, промышленной продукции, достигнет 91%.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл с визиом в Японию. Шестнадцатого ноября у него состоялись по отдельности встречи с премьер-министром Сугой Ёсихидэ и губернатором Токио Коикэ Юрико. Стороны подтвердили стремление обязательно провести Олимпийские игры в Токио, отложенные до лета будущего года.

В американском штате Флорида с космодрома имени Джона Кеннеди произведен первый эксплуатационный запуск космического корабля Crew Dragon c 'экипажем из 4-х человек, в том числе японским астронавтом Ногути Соити (55 лет).

Канцелярия кабинета министров Японии опубликовала предварительне данные о ВВП страны за квартал с июля по сентябрь 2020 года (с учетом сезонных поправок). ВВП увеличился на 5,0% относительно предшествоавшего квартала, в пересчете на год рост составил 21,4%.

Организация по управлению ядерными отходами Японии (NUMA) сообщила, что в рамках поиска места под объект для окончательной утилизации отходов с высоким содержанием радиоактивных веществ первыми в стране официальные запросы были направлены администрациям города Суццу и деревни Камоэнай в префектуре Хоккайдо.

Агентство по делам культуры сообщило, что оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал зарегистрировать в качестве нематериального культурного наследия «традиционные навыки, технические приемы и знания по сохранению и передаче деревянной архитектуры в Японии».

Администрация Токио повысила до максимального уровень предупреждения об опасности коронавируса нового типа. Двадцать шестого ноября токийские власти приняли решение вновь предложить сократить часы работы барам и ресторанам, где подают спиртное.

Версия на английском языке повестей «Станция JR Уэно, выход в парк» 52-летней Ю Мири – писательницы, которая живет и работает в городе Минамисома префектуры Фукусима, удостоена Национальной книжной премии США в номинации переводной литературы.

Учитывая резкий рост числа заражений коронавирусом нового типа, правительство Японии решило пересмотреть рамки кампаний по стимулированию спроса Go To. Двадцать четвертого ноября было принято решение временно исключить из рамок программы поддержки туризма Go To Travel города Саппоро и Осака, где происходит быстрое распространение инфекции.

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры взял показания у первого общественного секретаря бывшего премьер-министра Абэ Синдзо по поводу банкетов для сторонников Абэ, которые проводились вечером перед ежегодными мероприятиями по любованию цветущей сакурой.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ провел в своей официальной резиденции беседу с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ваном И. Премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу вторжений китайских официальных судов в японские территориальные воды у островов Сэнкаку префектуры Окинава, а также по поводу ситуации в Гонконге, где китайские власти усиливают свой контроль, решительно потребовав от Китая «действовать позитивно». Кроме того, Суга заявил о важности стабильных отношений Японии и Китая.

Крупные японские масс-медиа, опросив многочисленных представителей правительства и правящих партий, сообщили о высокой вероятности роспуска Палаты представителей и проведения всеобщих выборов в январе 2010 года. А пока, по их мнению, премьер-министр Суга Есихидэ склоняется к необходимости в первую очередь бросить все силы на обуздание распространения инфекции и восстановление экономики.

На пресс-конференции по случаю 55-летия наследный принц Акисино выразил свое согласие на брак своей старшей дочери Мако (29 лет) с Комуро Кэем (29 лет), с которым она помолвлена.

Фотография к заголовку: Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (в середине справа) отвечает на вопросы корреспондентов после осмотра Национального стадиона, 17 октября 2020 г., Токио, район Синдзюку (© Jiji Press)