Итоги месяца: декабрь 2022
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1
В своем завершающем матче группового этапа на Чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Японии выиграла у команды Испании со счетом 2:1 и второй раз подряд вышла в финальную часть чемпионата.
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Общее число скончавшихся из-за заражения коронавирусом по всей Японии превысило 50 тыс. человек.
5
На Чемпионате мира по футболу состоялся матч сборных Японии и Хорватии. После счета 1:1 по итогам дополнительного времени японская команда уступила в серии пенальти с результатом 1:3 и не смогла выйти в четвертьфинал.
8
Совет Министерства экономики, торговли и промышленности Японии принял решение о серьезном изменении политики в области ядерной энергетики, утвердив основные направления, предусматривающие строительство новых атомных электростанций на замену выводимым из эксплуатации, а также возможность продления максимального срока службы ядерных реакторов, составлявшего 60 лет.
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10
Новый закон для оказания помощи пострадавшим от деятельности Семейной федерации за мир и единство во всем мире (бывшая Церковь объединения), а также поправки в Закон о договоре с потребителем были одобрены Палатой советников Парламента Японии и вступили в силу.
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11
Японское венчурное предприятие ispace, которое стремится осуществить посадку на Луну первого японского аппарата, созданного частным сектором, из космического центра в американском штате Флорида запустило в космос самостоятельно разработанный зонд для высадки на лунную поверхность. Аппарат достигнет Луны приблизительно в апреле 2023 года.
12
Японская ассоциация проведения экзаменов на знание иероглифики объявила, что по итогам опроса знаком 2022 года выбран иероглиф 戦 (икуса), означающий «сражение, битва».
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13
В поединке за чемпионский титул в легчайшем весе четырех ассоциаций профессионального бокса Иноуэ Наоя одержал победу над Полом Батлером из Великобритании нокаутом в 11-м раунде. Иноуэ стал первым японцем – обладателем четырех чемпионских поясов профессионального бокса.
14
Управление по делам культуры направило второй список вопросов Семейной федерации за мир и объединение во всем мире (бывшей Церкви объединения) на основании Закона о религиозных организациях.
15
В связи с насилием сексуального характера со стороны сослуживцев над Гонои Риной, служившей в подразделении, дислоцированном на базе Сухопутных сил самообороны Корияма (преф. Фукусима), Министерство обороны Японии в порядке дисциплинарного взыскания уволило пятерых виновных и отстранило от исполнения обязанностей на шесть месяцев командира подразделения.
16
Решением кабинета министров правительство приняло три основных документа по обеспечению национальной безопасности Японии, включая новую редакцию Стратегии обеспечения национальной безопасности. Помимо изменения политического курса – внесения ясной формулировки об обладании «потенциалом для нанесения ответного удара», дающим возможность непосредственно наносить удары по базам противника, откуда осуществляются ракетные атаки, стратегия предусматривает оборонные расходы на сумму около 43 трлн йен в течение пяти лет начиная с 2023 финансового года.
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20
На заседании по определению монетарной политики Банка Японии принято решение об изменении на 10-й год текущего курса смягчения монетарной политики. Диапазон колебаний учетной ставки по долгосрочным кредитам увеличен с 0,25% до 0,5%. Тем самым центральный банк фактически пошел на повышение учетных ставок.
21
Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Соноура Кэнтаро подал в отставку, взяв на себя таким образом ответственность за занижение суммы поступлений от вечеринок по сбору средств, которые проводила связанная с ним политическая группа, в отчете о поступлениях в политический фонд.
23
Правительство Японии решением кабинета министров утвердило проект основного государственного бюджета на 2023 финансовый год с совокупной суммой общего счета расходов в 114 трлн 381 млрд 200 млн йен.
В префектуре Хоккайдо, а также в регионах Хокурику и Тюгоку выпал обильный снег, в префектуре Коти на острове Сикоку был зарегистрирован исторический рекорд – 14 сантиметров снежного покрова. Снегом покрылся замок Коти.
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Из-за скандала на тему «политика и деньги» в отставку ушел министр по делам восстановления Акиба Кэнъя. Премьер-министр Кисида Фумио, фактически принявший решение сменить министра, назначил на смену Акибе Ватанабэ Хиромити, который ранее уже занимал пост министра по делам восстановления в кабинете Абэ Синдзо.
28
В возрасте 91 года скончался Исодзаки Арата, выдающийся архитектор-постмодернист. В 2019 году Исодзаки был удостоен Притцекровской премии, которая считается аналогом Нобелевской премии в архитектуре.
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Фотография к заголовку: Расстроенные японские спортсмены после поражения в матче со сборной Хорватии на Чемпионате мира по футболу, 7 декабря 2022 года, Катар (© Pro Shots/Sipa USA via Reuters C.)