В правящем лагере Японии договорились допустить возможность контрудара

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Токио, 2 декабря (Jiji Press). Правящие партии Японии согласились разрешить стране обладать средствами контрудара, главным образом предназначенными для нападения на вражеские ракетные базы, в рамках усилий по укреплению обороны страны.

В соответствии с соглашением между Либерально-демократической партией и её партнёром по коалиции Комэйто, японское правительство включит план создания средств контрудара в свои три ключевых оборонных документа, которые будут обновлены в конце этого месяца.

Это ознаменует собой серьёзный сдвиг в политике безопасности Японии, ориентированной исключительно на оборону. Правящие партии считают, что нынешняя система противоракетной обороны страны недостаточно эффективна для сдерживания угроз со стороны Северной Кореи и Китая.

Должностные лица правящей коалиции одобрили политику правительства по ограничению использования средств контрудара до минимума, необходимого в рамках осуществления права на самооборону. Правительству необходимо будет получить одобрение парламента, чтобы Силы самообороны могли нанести ответный удар.

Ответные удары будут применяться в ситуациях, когда страна подвергается прямому нападению, а также когда выживанию страны угрожает опасность и когда Япония может ограниченно осуществлять право на коллективную самооборону.

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