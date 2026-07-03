Итоги месяца: июнь 2026

Japan Timeline

Новости

Парламент рассматривает проект поправок к Закону об императорском доме, в плей-офф Чемпионата мира по футболу японская сборная уступила команде Бразилии, йена подешевела к доллару до рекордного за 39 лет уровня – главные события июня 2026 года в Японии.

Число рождений обновляет минимальный рекорд 10-й год подряд

1

На Токийской фондовой бирже произошел резкий рост котировок акций группы SoftBank. Совокупная капитализация группы превысила 48 трлн йен, превзойдя показатель фирмы Toyota и сделав SoftBank самым дорогим предприятиям на национальном фондовом рынке.

Статьи по теме

2

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) приступила к извлечению отработавшего ядерного топлива из бассейна выдержки реактора №2 атомной электростанции «Фукусима-1». Это первая операция такого рода в энергоблоке, где во время аварии не произошло взрыва водорода.

Статьи по теме

3

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии опубликовало статистические данные об изменениях в численности населения, согласно которым в 2025 году число родившихся в стране детей-японцев составило 671.236, что десятый год подряд обновив минимальный рекорд за всю историю учета. Исторический минимум обновил и суммарный коэффициент рождаемости, составивший 1,14.

Тайфун №6 на какое-то время достиг суши на островах Идзу. Впервые после введения новой системы оповещения о погодных условиях и бедствиях было объявлено «особое предупреждение пятого уровня об угрозе наводнений».

Статьи по теме

5

Утвержден дополнительный бюджет общей величиной 3 трлн 113 млрд 500 млн йен для реагирования на стремительный рост стоимости энергоносителей из-за положения на Ближнем Востоке. Из них 2,5 трлн йен выделятся в резервный фонд реагирования на ближневосточный кризис для субсидирования бензина.

Крупнейшая компания розничной торговли бытовыми электроприборами Yamada Holdings достигла принципиальной договоренности об объединении управления с пятой по величине корпорацией Edion. Таким образом возникает гигантское объединение с масштабом годовой выручки в 2,5 трлн йен.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии провело заседание подкомиссии по ядерной энергетике Консультационного совета по ресурсам и энергетике, на котором было предложено до 2040-х годов перестроить от двух до пяти реакторов атомных электростанций, в отношении которых принято решение о полном выводе из эксплуатации. Однако реализуемость этих планов неясна в связи со стремительным взлетом стоимости строительства.

6

Консультационный орган ЮНЕСКО рекомендовал внести в список объектов Всемирного культурного наследия «Археологические объекты древних столиц Асука-Фудзивара», в которые входят 19 мест в префектуре Нара, в том числе руины императорских дворцов периода Асука и курган Такамацудзука. Ожидается, что официальное решение будет принято на заседании Комитета всемирного наследия, которое состоится в июле в Южной Корее.

Статья по теме

На Открытом чемпионате Франции по теннису Ода Токито стал чемпионом в мужском одиночном разряде среди теннисистов-колясочников. Он завоевал чемпионский титул четвертый раз подряд, сравнявшись таким образом с Куниэдой Синго.



Ода Токито, победитель Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде среди теннисистов-колясочников, Париж (© Kyodo)

8

Скончался бывший министр иностранных дел, бывший спикер Палаты представителей Коно Ёхэй. Ему было 89 лет. Он был одним из авторитетных сторонников «голубиной» линии в рядах Либерально-демократической партии Японии. В 1993 году, будучи генеральным секретарем кабинета министров в правительстве премьер-министра Миядзавы Киити, он выступил с речью, известной как «выступление Коно», в которой выражалось сожаление и приносились извинения в связи с проблемой так называемых «женщин для утех». В том же году, когда Либерально-демократическая партия лишилась власти, он возглавил ее на посту председателя.



Спикер Палаты представителей Парламента Японии Коно Ёхэй на пресс-конференции по случаю своего первенства по числу депутатских сроков, ноябрь 2008 года (© Jiji Press)

10

Спикеры и вице-спикеры обеих палат парламента представили так называемый «Консенсус законодательной власти» о путях обеспечения достаточного количества престолонаследников, который был утвержден пленарным заседанием с участием всех партийных фракций. В документе одобряются такие предложения как сохранение за женщинами статуса члена императорской семьи после вступления в брак, а также прием в состав императорской семьи наследников мужского пола по мужской линии одиннадцати бывших ветвей императорской семьи, и содержится призыв к правительству о подготовке надлежащего законодательного акта на основании этого консенсуса.

Статьи по теме

11

Стало известно, что 2 июня скончался профессиональный боксер, бывший чемпион мира, популярный телевизионный персонаж Исимацу Гаццу. Ему было 76 лет.



Гаццу Исимацу позирует в своей излюбленной манере после того, как первым из японцев завоевал титул чемпиона мира в легком весе, апрель 1974 года (© Jiji Press)

13

Император и императрица Японии отправились с официальным визитом в Нидерланды и Бельгию. В ходе поездки императорская чета гостила у королевских семей каждой из этих стран, в качестве государственных гостей участвовала в торжественных королевских приемах и укрепляла дружеские отношения с королевскими домами.



Императорская чета вместе с королем Нидерландов Виллем-Александром и его супругой во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу 14 июня [снимок предоставлен королевским домом Нидерландов] (© Jiji Press)



Императорская чета и король Бельгии Филипп с супругой фотографируются на память перед банкетом, устроенным бельгийской королевской четой, 23 июня, Брюссель, Дворец Лакен [официальная съемка] (© Jiji Press)

Статьи по теме

14

На Чемпионате мира по футболу в Северной Америке сборная Японии провела первый матч с сильной командой Нидерландов, в котором японские футболисты, хоть и не лидировали, но свели игру к ничьей со счетом 2:2.

16

Банк Японии принял решение о повышении политической ставки до 1,0%. Центральный банк пошел на это повышение до самого высокого уровня примерно за 31 год, принимая во внимание риски, связанные с ростом потребительских цен.

17

Президент транспортной компании приговорен судом к пяти годам тюремного заключения в связи с инцидентом в 2022 году с экскурсионным судном, затонувшим у побережья Сирэтоко острова Хоккайдо, в результате чего погибли и пропали без вести 26 пассажиров и членов экипажа.

18

Ключевой индекс японского фондового рынка Nikkei обновил исторический максимум, впервые преодолев уровень в 70 тыс. йен (величина индекса в момент окончания торгов составила 71.053 йены). Это произошло в связи с положительным реагированием рынка на заключение договоренности о прекращении боевых действий между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Индекс достиг этой важной вехи всего через два с небольшим месяца после того, как преодолел 60-тысячную отметку.



Мониторы с данными о том, что индекс Nikkei впервые в истории преодолел 70-тысячную отметку на момент окончания торгов, 18 июня, Токио, район Тюо (© Jiji Press)

19

В ходе обсуждений вопроса о проведении повторного судебного процесса Окружная прокуратура Оцу объявила, что она не настаивает на виновности мужчины, скончавшегося во время отбывания наказания по делу об ограблении и убийстве в 1984 году в городе Хино префектуры Сига – нашумевшем «деле в Хино». Парламентские дебаты о пересмотре системы повторного проведения судебных процессов приближаются к решающему моменту.

20

На Чемпионате мира по футболу сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 4:0. Впервые и истории японские футболисты забили четыре гола за один матч на чемпионатах мира.



Матч Тунис-Япония. Футболист японской сборной Уэда Аясэ (слева) забивает победный четвертый гол во второй половине встречи, 20 июня, Монтеррей, Мексика (© Jiji Press)

22

Окружной суд Асахикава в префектуре Хоккайдо в соответствовании с требованием обвинения приговорил к 27 годам тюремного заключения 23-летнюю женщину, убившую путем сбрасывания с моста 17-летнюю школьницу в апреле 2024 года в городе Асахикава.

23

Верховный суд Японии отклонил специальную апелляцию религиозной организации Федерация семей за объединение и мир во всем мире (бывш. Церковь объединения), поданную на решение Токийского апелляционного суда о роспуске организации в связи с выманиванием крупных пожертвований у своих последователей. Все четверо судей были единодушны в решении отклонить апелляцию.

Статьи по теме

24

На пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Кихары Минору стало известно о том, что в мае в городе Далянь провинции Ляонин китайские власти задержали двух граждан Японии. Оба подозреваются в причастности к контрабанде предметов, запрещенных к ввозу или вывозу из страны.

Статья по теме

25

Около 7:30 утра произошло землетрясение, очаг которого находился у побережья префектуры Иватэ. В префектуре Аомори в городе Хасиками наблюдались толчки интенсивностью шесть плюс, а в городе Хатинохэ – интенсивностью шесть минус.

Статья по теме

26

На Чемпионате мира по футболу сборная Японии в третем матче группы F сыграла с командой Швеции вничью со счетом 1:1. Всего японские футболисты набрали 5 очков и заняли в своей группе вторую позицию, обеспечив себе выход в плей-офф.



Голкипер японской сборной Судзуки Дзайон обеспечивает ничью, удачно взяв мяч в матче с шведскими футболистами (© BILDBYRAN via Reuters Connect)

Около 22:28 произошло землетрясение, очаг которого находился в районе пяти озер Фудзи в восточной части префектуры Яманаси. В городе Фудзикавагутико интенсивность толчков составила шесть минус, а в городе Оцуки - интенсивностью пять плюс по японской шкале от нуля до семи. Магнитуда землетрясения оценивается в 5,6. Изменений вулканической активности горы Фудзи не наблюдалось, опасений извержения нет.

Статья по теме

28

Стало известно, что 20 июня скончался певец и актер Мива Акихиро. Ему был 91 год. В возрасте за 20 лет он объявил о своем гомосексуализме. Большим хитом стала его песня собственного сочинения «Ёитомакэ-но ута», он много работал как на сцене, так и на телевидении.



Снимок, сделанный в апреле 1983 года (© Jiji Press)

29

Сборная Японии в своем первом матче плей-офф Чемпионата мира по футболу, состоявшемся на Стадионе Хьюстон в штате Техас, хотя и вела в первой половине встреч, уступила пятикратным чемпионам мировых чемпионатов – бразильским футболистам – со счетом 1:2 и не смогла выйти в 1/16 финала.

30

На Токийском валютном рынке курс японской йены к доллару США упал до уровня более 162-х с половиной йен за доллар. Такая дешевизна йены по отношению к доллару не наблюдалась 39 с половиной лет – с декабря 1986 года.

Правительство Японии утвердило решением кабинета министров и направило на рассмотрение парламента законопроект о внесении поправок в Закон об императорском доме с целью обеспечить достаточное количество престолонаследников. В законопроект вошли два основных положения – о сохранении в составе императорской семьи женщин-членов семьи после выхода замуж, а также о приеме в состав императорской семьи мужчин-наследников по мужской линии 11 бывших ветвей императорской семьи. В случае рождения у принятых в императорскую семью сыновей эти дети получат возможность наследовать императорский трон.

Фотография к заголовку: тренер японской сборной Мориясу Хадзимэ кланяется болельщикам после того, как его подопечные выбыли из плей-офф Чемпионата мира по футболу, Хьюстон, США (© Jiji Press)