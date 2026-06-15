Император и императрица Японии прибыли в Нидерланды

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Амстердам, 13 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако прибыли в аэропорт Схипхол под Амстердамом вечером 13 июня после того, как покинули Японию на правительственном самолете для официального визита в Нидерланды и Бельгию.

Это их первая поездка в Нидерланды с 2013 года.

После выхода из правительственного самолета императорская чета пожала руки членам голландской королевской семьи и правительственным чиновникам. Затем чета отправилась в Хет-Оуде-Лоо, замок, используемый в качестве королевской виллы, где они пробудут до 16 июня.

По данным Управления императорского двора, 20 лет назад супруги останавливались на вилле, чтобы отдохнуть, и они с теплотой вспоминали время, проведённое там.

17 июня пара примет участие в церемонии приветствия и банкете, устроенных королем Виллемом-Александром и королевой Максимой, а также возложит цветы к военному мемориалу. Во время своего пребывания пара также посетит научно-исследовательский центр по изучению водных ресурсов и детский онкологический центр.

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