Император и императрица Японии поужинали с бельгийской королевской семьёй

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Брюссель, 21 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с официальным визитом в Бельгии, поужинали с королем Бельгии Филиппом и его семьёй в Королевском замке Сьерньон, семейной резиденции.

Другими участниками ужина, который начался около 19:30, были королева Матильда и четверо детей бельгийской королевской четы: принцесса Елизавета, которая является первой в очереди на престол, принц Габриэль, принц Эммануил и принцесса Элеонора, согласно данным Управления императорского двора Японии.

Они ужинали в саду замка в Сьерньоне, на юге Бельгии, около полутора часов.

Перед ужином японская императорская чета и бельгийские монархи позировали для фотографий в замковом саду. Император Нарухито, императрица Масако, король Филипп и королева Матильда сидели на скамейке, а четверо молодых монархов стояли позади них. Император беседовал с королевой, а императрица непринуждённо общалась с королём.

Император и императрица, прибывшие в Бельгию 20 июня после поездки в Нидерланды, пробыли в замке до 22 июня.

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