Император и императрица Японии посетили приветственную церемонию в Брюсселе

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Брюссель, 23 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с государственным визитом в Бельгии, присутствовали на приветственной церемонии в Королевском дворце Брюсселя.

Императорская чета вышла из автомобиля на площади перед дворцом, где её приветствовали бельгийский король Филипп и королева Матильда.

Их встретил почётный караул, и они прослушали исполнение национальных гимнов обеих стран.

После церемонии обе пары отправились в мэрию Брюсселя, где императрица Масако и королева Матильда получили букеты от детей.

Местные жители и туристы приветствовали появление пар на балконе городской ратуши радостными возгласами.

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