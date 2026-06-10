Проект закона о составе императорского дома, как ожидается, будет одобрен 10 июня

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Лидеры и заместители лидеров обеих палат парламента Японии уже 10 июня намерены запросить одобрение политических партий на проект мер по обеспечению достаточного числа членов императорского дома.

Если проект будет принят, он будет считаться консенсусом законодательной ветви власти Японии. Затем лидеры парламента планируют в тот же день обратиться к премьер-министру Такаити Санаэ с просьбой рассмотреть вопрос о пересмотре Закона об императорском доме.

Правительство и правящий блок во главе с Либерально-демократической партией стремятся внести до 17 июля законопроект о пересмотре закона, чтобы принять его в ходе текущей сессии парламента. Однако некоторые оппозиционные партии решительно выступают против некоторых положений проекта. Кроме того, нельзя сказать, что это предложение получило широкое общественное признание.

На встрече с правящей и оппозиционной партиями 8 июня лидеры парламента представили проект предложения, который поддерживает два плана, разработанных правительственной группой экспертов в 2021 году для обеспечения достаточного числа членов императорской семьи в рамках усилий по обеспечению стабильной передачи императорского титула.

Одна из двух мер заключается в том, чтобы позволить женщинам императорского дома сохранять свой статус после замужества, а другая – в том, чтобы вернуть в семью мужчин-потомков упразднённых ветвей императорского дома по мужской линии.

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