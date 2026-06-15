Поездка японской императорской четы в Европу стала «чрезвычайно значимой»: мнение эксперта

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Токио, 14 июня (Jiji Press). Кимидзука Наотака, профессор Университета Комадзава, высоко оценил нынешний визит в Нидерланды и Бельгию японского императора Нарухито и императрицы Масако, назвав его «чрезвычайно значимым».

Визит в две европейские страны в качестве государственных гостей «станет поездкой, которая еще больше укрепит связи, сложившиеся за многие годы между обеими нациями», – сказал Кимидзука, эксперт по иностранным королевским семьям.

«Поездка в две конституционные монархии, обе из которых являются первоначальными членами нынешнего Европейского союза, имеет чрезвычайно важное значение», – добавил он.

Император и императрица прибыли в Амстердам в субботу, начав двухнедельную поездку, которая завершится 26 июня. Их семья имеет прочные связи с королевскими семьями Нидерландов и Бельгии.

Отношения Японии с Нидерландами переживали взлёты и падения, поскольку там сохранялись антияпонские настроения из-за обращения страны с голландскими солдатами, содержавшимися в качестве военнопленных на территории современной Индонезии во время Второй мировой войны.

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