В Японии сообщают о 53 969 новых случаях заражения

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Токио, 6 марта (Jiji Press). В Японии выявлено 53 969 новых случаев заражения новым коронавирусом за день.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 по стране сократилось на 37 по сравнению с предыдущим днём ​​до 1362, при этом среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 132 новых случая смерти.

В Токио число новых случаев заражения сократилось на 1032 по сравнению с неделей ранее и достигло 9289, опустившись ниже 10 000 впервые за шесть дней.

По данным столичного правительства, среднее число новых случаев заражения в Токио за семь дней снизилось на 1,3% по сравнению с неделей ранее до 11 000,1. Число тяжелобольных пациентов с COVID-19, подсчитанное по критериям столичной администрации Токио, выросло на одного с 5 марта до 71.

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