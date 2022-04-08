Лидеры «Большой семерки» осуждают зверства России в Украине
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Брюссель, 7 апреля (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» решительно осудили Россию за то, что они назвали «зверствами», в городах под Киевом в ходе войны России против Украины.
Лидеры «Большой семёрки» выступили с заявлением о том, что «самым решительным образом осуждают чудовищные зверства российских вооруженных сил в Буче и других украинских городах».
Осуждение было высказано в связи с обнаружением трупов мирных жителей в районе Киева после вывода российских войск. В заявлении ситуация охарактеризована как «массовые убийства гражданских и некомбатантов».
«Мы подчёркиваем, что лица, ответственные за военные преступления и нарушения международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы или нападения, преднамеренно направленные против гражданских лиц, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом», – говорится в заявлении.
«Большая семёрка» подтвердила, что будет работать совместно, чтобы ввести дополнительные санкции против России и усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина для прекращения войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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