В Японии рассматривают возможность введения ограничений на импорт угля из России

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность введения санкций против России в области энергетики, включая ограничения на импорт российского угля, сообщили источники.

Токио будет координировать свои действия с Соединёнными Штатами и европейскими странами после того, как Большая семёрка опубликовала заявление, в котором пообещала ввести дополнительные санкции против России в ответ на предполагаемые массовые убийства мирных жителей на Украине.

«Мы должны действовать согласованно с нашими партнёрами по G-7», – заявил вечером 7 апреля правительственный чиновник, добавив, что санкции в области энергетики будут «неизбежными».

В дополнение к санкциям против Москвы США и Великобритания объявили о прекращении импорта сырой нефти из России, а Европейский Союз – о запрете на импорт угля.

Ранее Токио с осторожностью относился к санкциям в сфере энергетики из-за их влияния на экономику. Сейчас он взвешивает некоторые варианты, включая постепенное сокращение импорта угля из России.

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