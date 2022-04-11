Япония сталкивается с трудностями при расширении единого фронта против России

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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Япония, которая действует согласованно с Соединёнными Штатами и европейскими странами в отношении введения жёстких санкций против России за её вторжение в Украину, также стремится к тому, чтобы другие страны Юго-Восточной Азии тоже проявили жёсткость в отношении Москвы, чтобы предотвратить обход санкций и повысить эффективность действующих мер.

Но развернуть единый фронт против России непросто, поскольку некоторые страны Юго-Восточной Азии традиционно поддерживают тесные отношения с Москвой.

9 апреля в Токио Япония и Филиппины, член Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, провели первые переговоры по вопросам безопасности в формате «два плюс два» между своими министрами иностранных дел и обороны.

В отношении украинского кризиса министры заявили в совместном заявлении, что они «разделяют мнение о том, что агрессия против государства-члена ООН, посягающая на его суверенитет и территориальную целостность, представляет собой серьёзное нарушение международного права, запрещающего применение силы, и является грубым нарушением Устава ООН», но в заявлении не упоминается Россия и не затрагиваются санкции против неё.

Среди 10 стран АСЕАН Вьетнам и Лаос, социалистические страны, имеют тесные отношения с Россией. На экстренном заседании Генассамблеи ООН 7 апреля в Нью-Йорке резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека была принята большинством голосов при поддержке более 90 стран, включая Японию, США, Великобританию и Франция, но Вьетнам и Лаос были среди примерно 20 стран, проголосовавших против.

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