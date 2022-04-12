В Японии эвакуированным из Украины предложат единовременную помощь в размере 160 000 йен и регулярные выплаты на проживание
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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Правительство Японии предложит единовременное денежное пособие в размере до 160 000 йен украинцам, бежавшим в Японию после вторжения России в их страну, сообщило в понедельник Агентство иммиграционных услуг Японии.
Эта мера направлена на то, чтобы помочь украинским эвакуированным, в основном тем, кто не имеет родственников или знакомых в Японии, приобрести мебель, бытовую технику и другие предметы первой необходимости для начала новой жизни в стране после переезда из временного жилья.
Пособия составят 160 000 йен для лиц в возрасте 16 лет и старше и 80 000 йен для лиц в возрасте 15 лет и младше.
Правительство также предложит для покрытия расходов на проживание 2400 йен в день для лиц в возрасте 12 лет и старше или 1600 йен, если они живут со своими семьями, и 1200 йен для детей в возрасте 11 лет и младше.
Эвакуированным, проживающим во временном жилье, будет предлагаться 1000 йен в день для лиц в возрасте 12 лет и старше и 500 йен в день для лиц в возрасте 11 лет и младше в дополнение к расходам на питание.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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