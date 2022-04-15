Япония примет экстренные меры для обеспечения поставок газов, использующихся в производстве чипов

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Министерство промышленности Японии упомянуло, что к концу года необходимо принять экстренные меры, чтобы помочь японским производителям полупроводников стабильно закупать редкие газы, необходимые для производства микросхем.

Растут опасения, что затянувшаяся война между Россией и Украиной заставит Японию сократить закупки таких газов у этих двух ведущих стран-поставщиков. В настоящее время Япония импортирует из воюющих стран около 6% неона и других редких газов, используемых для производства чипов.

Чтобы предотвратить нехватку редких газов у производителей чипов, министерство стремится увеличить их внутреннее производство. В частности, оно намерено поддерживать инвестиции в производственные мощности и оборудование, а также в разработку технологий сбора и переработки отработанных газов, заявили представители министерства.

Кроме того, министерство рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами и другими странами, заинтересованными в укреплении цепочки поставок полупроводников, заявили в министерстве.

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