Северная Корея запустила по меньшей мере 23 ракеты

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Сеул/Токио, 2 ноября (Jiji Press). Северная Корея запустила не менее 23 баллистических и других ракет малой дальности в сторону Японского и Жёлтого морей, причем одна из них впервые пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей.

В ответ на северокорейские пуски южнокорейские военные запустили три высокоточных ракеты класса «воздух-земля» с истребителей ВВС в открытое море на северокорейской стороне Северной ограничительной линии, де-факто морской границы между двумя Кореями. .

Северная Корея выпустила четыре волны ракет, три утром и одну днем. Среди выпущенных снарядов также были ракеты класса «земля-воздух».

Также 2 ноября днём Северная Корея произвела около 100 артиллерийских выстрелов со своего восточного побережья по водам вблизи NLL в Японском море.

Ракетные пуски Северной Кореи вызвали предупреждение о воздушном налете на Уллындо, южнокорейский остров в Японском море, и жителям было приказано временно эвакуироваться. Южнокорейские военные повысили уровень боевой готовности.

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