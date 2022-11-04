Попытка Северной Кореи запустить межконтинентальную баллистическую ракету, вероятно, закончилась неудачей

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Сеул, 3 ноября (Jiji Press). Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря в утром 3 ноября после пусков по меньшей мере 23 ракет накануне.

По данным южнокорейских военных, ракета, которая была, вероятно, межконтинентальной баллистической, была запущена из района Сунан недалеко от Пхеньяна около 7:40 утра по японскому времени.

По сообщениям южнокорейских СМИ, это была новая северокорейская ракета Hwasong-17, которая, похоже, вышла из строя при нормальном полёте после отделения второй ступени.

Северная Корея также запустила две баллистические ракеты малой дальности из района Кэчхона в провинции Южный Пхёнан в сторону Японского моря около 8:39 утра.

Кроме того, примерно с 21:35 до 49:00 три баллистические ракеты малой дальности были запущены из района Коксан в провинции Северный Хванхэ в сторону Японского моря.

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