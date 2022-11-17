Северная Корея запустила ракету малой дальности в сторону Японского моря

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Сеул, 17 ноября (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря, заявили южнокорейские военные.

По данным военных, ракета была запущена из-под Вонсана в восточной северокорейской провинции Кангвон около 10:48. Это первый запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 9 ноября.

В заявлении, опубликованном Центральным информационным агентством Кореи непосредственно перед запуском ракеты, министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи раскритиковал недавний саммит между Южной Кореей, США и Японией, а также шаги этих трёх стран по укреплению сотрудничества в области безопасности.

По словам Чоу, если Соединенные Штаты будут укреплять своё расширенное сдерживание своих союзников и активизируют военные действия на Корейском полуострове и вокруг него, военное противодействие Северной Кореи будет более жёстким.

По её словам, Соединённые Штаты поймут, что делают ставку на то, о чём наверняка пожалеют, добавила она, выразив разочарование Пхеньяна, среди прочего, в связи с недавними совместными учениями американских и южнокорейских вооруженных сил и сил самообороны Японии.

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