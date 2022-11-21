Северокорейское информационное агентство сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа

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Сеул, 19 ноября (Jiji Press). Северная Корея 18 ноября успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Запущенная из международного аэропорта Пхеньяна ракета «Хвасон-17» преодолела 999,2 км и достигла максимальной высоты 6040,9 км в полёте, который длился около 69 минут, сообщает ЦТАК.

По его словам, ракета поразила запланированную цель в Японском море.

Информационное агентство, по-видимому, имело в виду баллистическую ракету, которая 18 ноября упала в исключительной экономической зоне Японии в точке примерно в 200 километрах к западу от острова Осима-Осима в самой северной японской префектуре Хоккайдо.

Согласно сообщению ЦТАК, высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты.

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